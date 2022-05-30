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    У світі

    Китай та Індія – серйозна проблема. Соратник Зеленського оцінив позицію «нейтральних» країн

    Росія використовує для своєї пропаганди&nbsp;&laquo;нейтралітет&raquo; Китаю та Індії - Китай та Індія – серйозна проблема. Соратник Зеленського оцінив позицію «нейтральних» країн
    Росія використовує для своєї пропаганди «нейтралітет» Китаю та Індії
    фото: Facebook Мережка

    «Нейтральні» Індія та Китай все ж роблять дипломатичні кроки, які грають на руку Росії

    Попри те, що Індія та Китай обрали позицію «нейтралітету» у питання війни Росії проти України, вони все ж на Генасамблеї ООН голосують на користь РФ. Таку думку висловив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко в інтерв’ю «Главкому».

    За словами політика, Росія використовує дипломатичні реверанси Індії та Китаю у своїх пропагандистських цілях.

    «Їхній (Індії та Китаю – ред.) нейтралітет є серйозною проблемою. Коли відбуваються голосування в Генасамблеї ООН щодо російської агресії, а ці країни або утримуються, або голосують проти, Росія потім це використовує в пропагандистських цілях. Мовляв, майже третина людства підтримує їхні дії», – сказав Мережко.

    Він також відзначив, що у Індії та Китаю абсолютно різна мотивація, як у побудові стосунків з Росією, так і з Україною.

    «І останній тренд російської пропаганди – позиціонувати себе як борця з неоколоніалізмом. Я ж сам жив і працював в Індії, тому дещо розумію тамтешню специфіку. Є істотні суперечності між Індією та Китаєм – вони свого часу були ледь не на межі війни через так званий Південний Тібет. І у них різна мотивація стосовно відносин і з Росією, і з Україною. Нагадаю, що з Китаєм у нас підписаний договір про стратегічне партнерство, і Китай має підтримувати нашу територіальну цілісність і зупинити російську агресію», – зазначив дипломат.

    За словами Мережка, Китай дійсно заявляє про підтримку територіальної цілісності України, однак ця підтримка є тільки на словах.

    «На словах так. Але я впевнений, що якби Сі Цьзінпін рішуче сказав Путіну, що він проти прямого вторгнення Росії в Україну, це зупинило б війну. Бо Путін поважає тільки дві країни – США та Китай. Але Китай промовчав і це дуже прикро. Хоча могло б бути і гірше – він міг би надавати необхідну зброю Росії, фінансово допомагати. Але при цьому треба розуміти, що для Китаю більше значення мають торгівельні відносини з США та американський ринок. Це для них більш важливо, ніж відносини з Росією. Китай взагалі не зацікавлений в тому, аби Росія окупувала Україну, бо не хоче її посилення», – переконаний дипломат.

    Він додав, що як колись Османську імперію називали «хворою людиною Європи», так Росія зараз можна назвати «хворою людиною Євразії».

    «І Китай саме так на неї (Росію – ред.) дивиться. Він чекає, поки вона помре і можна буде скористатися її територіями. Китай, до речі, був здивований, коли ми розвіяли міф про непереможну російську армію, і зробив дуже неприємний для Росії висновок», – сказав нардеп.

    Також, на думку Мережка, Китай «дорого братиме» з Росії за свій «нейтралітет», адже в умовах, коли РФ оголосила війну всьому західному світу Китай залишається її «останньою надією». «Путін фактично здає національні довгострокові інтереси Росії Китаю, який буде дуже прагматичним», – наголосив дипломат.

    Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що усі зацікавлені сторони повинні докладати зусиль для закінчення війни в Україні мирним шляхом через переговори, а не нагнітати напруженість. За його словами, Китай "продовжуватиме грати конструктивну роль, діючи своїми методами».

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Китай та Індія – серйозна проблема. Соратник Зеленського оцінив позицію «нейтральних» країн