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    Думки вголос

    Китай та Індія використовуватимуть Росію для своїх цілей

    Кремль не зможе переорієнтуватися із Заходу на Схід - Китай та Індія використовуватимуть Росію для своїх цілей
    Кремль не зможе переорієнтуватися із Заходу на Схід

    Але вже ніколи не вважатимуть її рівною собі

    Лавров поспішно поїхав до Китаю та Індії. Росії терміново потрібна підтримка: політична та економічно. Ізоляція працює, санкції тим більше.

    Китай начебто проголосив «партнерство без меж» з РФ, але межі швидко з»явилися – підтримки російської війни проти нас не буде. А санкції потрібні Китаю якнайменше, разом з високими цінами на продовольство та енергоносії.

    Індію Росія вирішила «купити», пропонуючи нафту по 60 доларів за барель, тобто за пів ціни. Причина зрозуміла – світ буде поступово відмовлятися від російської нафти, адже вона фінансує війну та диктатуру.

    Китай та Індія будуть використовувати Росію та Кремль для своїх цілей, але вже ніколи не вважатимуть її рівною собі, її армія та економіка вже не у вищій лізі. До Росії з презирством та поки що страхом ставляться у Європі, а Азії страху точно немає, а презирство почало з'являтися.

    Кремль не зможе переорієнтуватися із Заходу на Схід, війна має поставити його «поза законом» цивілізованого світу.

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    Джерело: блог Павла Клімкіна

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    Теги: росія окупанти економіка санкції війна Китай путін Індія Україна окупація #stoprussia
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    Китай та Індія використовуватимуть Росію для своїх цілей