Співачка Sia зізналася у невиліковному неврологічному розладі
Хвороба, яку діагностували у співачки Sia, зустрічається досить рідко
За словами артистки, у неї діагностували синдром Елерса-Данлоса
Австралійська співачка Sia розповіла, що страждає від невиліковного неврологічного розладу.
Про це вона написала в своєму Twitter.
За словами артистки, у неї діагностували синдром Елерса-Данлоса.
«Я просто хотіла сказати тим, хто страждає від болів, будь то фізичних або емоційних, я люблю вас, продовжуйте триматися. Життя складне. Біль деморалізує, але ви не самотні», - написала вона.
Варто зазначити, що хвороба зустрічається досить рідко. Серед найпоширеніших симптомів - надмірно розтягнута шкіра і біль у суглобах.
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