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    У світі

    Співачка Sia зізналася у невиліковному неврологічному розладі

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    Хвороба, яку діагностували у співачки Sia, зустрічається досить рідко - Співачка Sia зізналася у невиліковному неврологічному розладі
    Хвороба, яку діагностували у співачки Sia, зустрічається досить рідко

    За словами артистки, у неї діагностували синдром Елерса-Данлоса

    Австралійська співачка Sia розповіла, що страждає від невиліковного неврологічного розладу.

    Про це вона написала в своєму Twitter.

    За словами артистки, у неї діагностували синдром Елерса-Данлоса.

    «Я просто хотіла сказати тим, хто страждає від болів, будь то фізичних або емоційних, я люблю вас, продовжуйте триматися. Життя складне. Біль деморалізує, але ви не самотні», - написала вона.

    Варто зазначити, що хвороба зустрічається досить рідко. Серед найпоширеніших симптомів -  надмірно розтягнута шкіра і біль у суглобах.

    Нагадаємо, у суботу, 5 жовтня, на 34 році з життя пішла українська актриса театру і кіно Марина Кукліна-Май.

    здоров'я хвороби співачка
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