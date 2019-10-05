Пішла з життя 34-річна актриса столичного театру (ФОТО)



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Причини смерті Марини Кукліної-Май наразі не розголошуються

Марина Кукліна служила у Театрі на Липках та знімалась у кіно

У суботу, 5 жовтня, у віці 34 років пішла з життя українська актриса театру і кіно Марина Кукліна-Май. Про це повідомили у Facebook друзі та колеги акторки.

«Вперше я запам'ятала Марину, коли ми побачились випадково в Храмі в Пархомівці. Ми з чоловіком поїхали подивитися мозайки Реріха, і раптом, в майже порожній церкві зі мною вітається дівчина, посмішка якої сяє, а сама вона випромінює Світло», - пригадала першу зустріч із Кукліною-Май українська актриса і телеведуча Римма Зюбіна.

Причини смерті Марини Кукліної-Май наразі не розголошуються.

Зазначимо, що навесні колеги та друзі закликали надати допомогу актрисі, очевидно, вона хворіла.

Довідка: Марина Юріївна Кукліна (Кукліна-Май) народилася 12 червня 1986 року. У 2003 році вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К.Карпенка-Карого, який закінчила в 2007.

З 2007 року - актриса Київського театру на Липках, серед її робіт: «Поліанна» - Поліанна (режисер В. Гирич); «Приведення замку Кентервіль» - Вірджинія (режисер А. Артіменьєв). З 2009 року знімалася у кіно.

Чоловік - український режисер Андрій Май. Без матері залишився син.