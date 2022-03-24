США готові прийняти 100 тис. українських біженців

Вашингтон виділить ще $1 млрд на гуманітарну допомогу постраждалим від війни

Сполучені Штати Америки приймуть до 100 тис. українців, які рятуються від війни в Україні. Також США нададуть $1 млрд на гуманітарну допомогу для постраждалих. Такі рішення оприлюднили у заяві Білого дому 24 березня.

«Сьогодні Сполучені Штати оголошують про плани прийняти до 100 тис. українців та інших осіб, які рятуються від російської агресії, за допомогою всього спектру законних шляхів, включаючи програма прийому біженців США», – зазначено у заяві Білого дому.

У США працюють над розширенням та розробкою нових програм з фокусом на прийом українців, які мають членів сім’ї у США. Раніше Сполучені Штати вже надали понад 123 мільйони доларів допомоги тим країнам Європейського Союзу, які приймають біженців з України: $48 млн Польщі, $30 млн Молдові, $10 млн Румунії, $9 млн Угорщині та $4 млн Словаччині.

Сполучені Штати оголосили також про намір надати понад 1 мільярд доларів фінансування для гуманітарної допомоги тим, хто постраждав від війни в Україні.

«Ми готові виділити понад 1 мільярд доларів нового фінансування на цілі гуманітарної допомоги тим, хто постраждав від війни Росії в Україні та її серйозних наслідків у всьому світі, включаючи помітне зростання продовольчої небезпеки у наступні місяці. Це фінансування забезпечить харчування, житло, чисту воду, медичні товари та інші форми допомоги», – йдеться у повідомленні.

Білий дім також оголосив про додаткове фінансування сектору демократії та прав людини на 320 мільйонів доларів для України та її сусідів.

Додатково США запровадили нові санкції щодо понад 400 фізичних та юридичних осіб з Росії, у тому числі компаній оборонно-промислового комплексу.