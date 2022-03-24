Канада розширила санкції проти Росії

Канада заборонить експорт до РФ товарів, що вдарить по спроможності російського війська

Канада запровадила санкції проти членів ради федерації РФ, а також розпочала процес обмеження експорту до Росії деяких чутливих товарів та послуг. Про це оголосили в офісі прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, повідомляє Укрінформ.

«Канада запроваджує санкції проти 160 членів ради федерації РФ через їх сприяння порушенню суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Також протягом найближчих днів Канада заборонить експорт до Росії певних товарів та технологій, що матиме на меті зниження спроможностей російського війська», - йдеться у поширеній заяві.

Зазначається, що Канада також передасть кільком міжнародним організаціям $50 млн дол. (близько $40 млн) для надання гуманітарної допомоги Україні та сусіднім країнам.

Окрім цього, близько $4 млн отримає від Канади ЮНЕСКО на захист культурних об'єктів в Україні.

Як повідомлялося, канадські персональні санкції передбачають замороження усіх коштів та майна підсанкційних осіб на території країни, а також заборону їм на в'їзд до Канади.

Нагадаємо, Канада заборонила своїм солдатам приєднуватися до українського батальйону іноземних бійців на тлі зростання занепокоєння, що полонені війська можуть бути використані як інструмент російської пропаганди.

Канада та Європейський Союз допоможуть Україні й Молдові зміцнити кібероборону та посилити протидію дезінформації.