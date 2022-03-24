Байден розкрив деталі переговорів із Китаєм та розповів, як підтримає Україну (відео)

США також додатково виділять 320 мільйонів доларів на захист демократії та прав людини Україні та країнам-сусідам

Президент Джо Байден після екстреного саміту НАТО у Брюсселі дав пресконференцію, на якій детально пояснив, яку підтримку США надають Україні у війні проти країни-агресорки Росії. Також він розкрив деталі розмови із головою КНР Сі Цзіньпіном.

Зокрема Байден наголосив, що США видадуть додатково мільярд доларів на гуманітарну допомогу біженцям з України у сусідніх із нею країнах. Також Сполучені Штати Америки приймуть до 100 тис. українців та інших вимушено переміщених осіб, які тікають від війни в Україні.

США також додатково виділять 320 мільйонів доларів на захист демократії та прав людини Україні та країнам-сусідам. Частиною цієї ініціативи стане підтримка зусиль щодо документації та збереження доказів потенційних воєнних злочинів скоєних в Україні.

Джо Байден повідомив деталі розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном. «Я дуже чітко спілкувався із Сі Цзіньпіном. Я йому пояснив, які будуть наслідки, якщо він допомагатиме Росії. Я також зазначив, що для нього буде велика загроза, якщо підтримуватиме РФ. Я не буду детально розповідати, якими будуть наслідки цієї розмови. 1 квітня буде конференція із Сі Цзіньпіном. Китай розуміє дуже добре, що їхнє економічне майбутнє більш тісно пов'язане із Заходом, аніж із Росією», – сказав Байден.

Президент Байден наголоcив, що лідери країн НАТО «обговорили роботу щодо зміцнення колективної оборони НАТО, особливо на східному фланзі».

Сьогодні, 24 березня, у Брюселі відбувся екстрений саміт НАТО. Він тривав три години за зачиненими дверима. За результатами саміту генсек НАТО Єнс Столтенберг провів пресконференцію.

Зазначимо, НАТО розмістить чотири бойові групи на східному фланзі. Про це генсек Альянсу Єнс Столтенбрег повідомив на брифінгу за підсумками саміту, який відбувся сьогодні у Брюсселі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не буде розміщувати миротворчу місію в Україні як того просили у Варшаві.