Генсек ООН порівняв нинішню ситуацію у світі з 1945 роком

Генсек ООН Антоніу Гутерреш нагадав, що через пандемію коронавірусу 88 мільйонів людей опинилися за межею бідності

За словами Гутерреша, «сьогоднішня війна ведеться проти мікроскопічного вірусу»

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш порівняв поточний стан у світі з ситуацією в 1945 році.

Про це він заявив на заході на честь 75-ї річниці першого засідання Генасамблеї.

«Але це не 1945 рік. Сьогоднішня війна ведеться проти мікроскопічного вірусу. Завтра може початися проти терористів в кіберпросторі. І ми все ще програємо довгу битву зі зміною клімату», – зазначив Гутерреш.

За його словами, конфлікт більше не є питанням тільки військової та економічної потужності.

«Потреба в міжнародному співробітництві зберігається, ми повинні розширити наше уявлення про те, що це означає...Ми повинні перетворити нашу глобальну систему в глобальне партнерство», – наголосив генсек.

Він також нагадав, що через пандемію коронавірусу 88 мільйонів людей опинилися за межею бідності, а 270 мільйонам загрожує нестача їжі, закликавши «до нової глобальної угоди» на міжнародному рівні.

Гутерреш впевнений, що для усунення джерел нерівності потрібен «новий суспільний договір» між людьми, владою, бізнесом і громадянським суспільством, який буде включати справедливе оподаткування, універсальні блага і можливості для всіх.

Також він вказав на проблему «вакцинного націоналізму», коли деякі багаті країни змагалися під час закупівлі вакцин для власного населення, не розглядаючи таку можливість для бідних країн.

«Пандемія оголила слабкі місця нашого світу. Щоб усунути їх, нам потрібно скоротити нерівність і несправедливість, а також зміцнити узи взаємної підтримки і довіри», – заявив генсек ООН.

Раніше повідомлялося, що в 2020 році рівень крайньої бідності збільшився вперше за останні 22 роки.