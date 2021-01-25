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    У світі

    У США зійшов з рейок потяг: кілька тисяч літрів пального опинилося на вулиці

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    З поїзда пролилася приблизно тисяча галонів (4,5 тисячі літрів) дизельного палива - У США зійшов з рейок потяг: кілька тисяч літрів пального опинилося на вулиці
    З поїзда пролилася приблизно тисяча галонів (4,5 тисячі літрів) дизельного палива

    Поїзд керувався дистанційно, в кабіні локомотива не було машиніста, тому жертв і руйнувань вдалося уникнути

    Шість вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок в США. При цьому на вулицю пролилася приблизно тисяча галонів (4,5 тисячі літрів) дизельного палива.

    Про це повідомляє телеканал Fox19.

    Уточнюється, що інцидент стався на залізничному мосту в Цинциннаті.

    «Поїзд керувався дистанційно, в кабіні локомотива не було машиніста, тому жертв і руйнувань вдалося уникнути», – повідомили журналісти.

    ЗМІ додає, що з поїзда пролилася приблизно тисяча галонів (4,5 тисячі літрів) дизельного палива.

    «Пожежники намагаються не допустити подальшого витоку палива. Зараз на місці подій ведуться роботи. Одна бригада фахівців прибирає уламки вагонів з місця подій, інші намагаються відновити покручені рейки», – уточнюють в репортажі з місця події.

    Причина інциденту розслідується.

    До слова, на Львівщині зіткнулися поїзд і маршрутка, є постраждалі.

    Теги: США потяг аварія дизельне пальне
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