У США зійшов з рейок потяг: кілька тисяч літрів пального опинилося на вулиці

Поїзд керувався дистанційно, в кабіні локомотива не було машиніста, тому жертв і руйнувань вдалося уникнути

Шість вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок в США. При цьому на вулицю пролилася приблизно тисяча галонів (4,5 тисячі літрів) дизельного палива.

Про це повідомляє телеканал Fox19.

Уточнюється, що інцидент стався на залізничному мосту в Цинциннаті.

«Поїзд керувався дистанційно, в кабіні локомотива не було машиніста, тому жертв і руйнувань вдалося уникнути», – повідомили журналісти.

ЗМІ додає, що з поїзда пролилася приблизно тисяча галонів (4,5 тисячі літрів) дизельного палива.

«Пожежники намагаються не допустити подальшого витоку палива. Зараз на місці подій ведуться роботи. Одна бригада фахівців прибирає уламки вагонів з місця подій, інші намагаються відновити покручені рейки», – уточнюють в репортажі з місця події.

Причина інциденту розслідується.

До слова, на Львівщині зіткнулися поїзд і маршрутка, є постраждалі.