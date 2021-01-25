Безлюдний Давос і привид Путіна

Всесвітній економічний форум: тема №1 – Covid-19

Сьогодні розпочався Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі. Це щорічний захід, на якому представники політичної еліти з усього світу обговорюють глобальні проблеми і виклики. Тема Давосу цього року більш ніж очевидна – пандемія коронавірусу. Однак політики обговорюватимуть не лише Covid-19.

Форуму передував важкий і незвичайний рік – тому і формат заходу став незвичним.

Всесвітній економічний форум відбувається, попри пандемію (фото з відкритих джерел)

Онлайн-саміт

Минулого року форум відбувся у традиційному форматі, оскільки проходив ще напередодні першої хвилі антикоронавірусних обмежень. Цьогоріч через пандемію захід проходитиме у два заходи: відсьогодні і до 29 січня включно відбудуться онлайн-сесії, об'єднані під загальною назвою Davos Agenda. Фізично зустрітися світовій політичній еліті вдасться у кінці весни: 25-28 травня у Сінгапурі.





Популярний курорт цьогоріч порожній (фото з відкритих джерел)

Щороку для участі у Всесвітньому економічному форумі до Давосу з’їжджалися близько трьох тисяч гостей: топові політики та бізнесмени з усього світу, їхні помічники, охоронці, журналісти. Цьогоріч Давос порожній. Місцеві підприємці підраховують збитки. «Подивіться, все пусто. Зазвичай усі готелі повністю заброньовані у цей час», – бідкається Рето Бранші, директор місцевого туристичного офісу. За його словами, зазвичай о цій порі відпочивають 35% іноземних туристів, а цього року – лише 10%.

Проте є й інший бік медалі. Місцеві мешканці, не зайняті у туристичній галузі, цілком задоволені цьогорічним спокоєм.

Минулого року Україна була представлена у Давосі топ-політиками

Теми

Серед ключових тем Davos Agenda: вплив Covid-19 на життя людства, зокрема, на економіку, пошук антикризових рішень, стійкість до антибіотиків після пандемії, боротьба зі зміною клімату, розвиток сучасних технологій, майбутнє ринку праці, а також кібербезпека.

«Covid-19 пришвидшив системні зміни, які лише зароджувались у попередні роки. Настає час ухвалювати важливі рішення, переглянути пріоритети», – йдеться у пресрелізі Всесвітнього економічного форуму.

Гості заходу

Згідно з програмою, в рамках Davos Agenda плануються виступи канцлера Німеччини Ангели Меркель, генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, президента Франції Еммануеля Макрона, голови КНР Си Цзиньпіня, глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен, директора Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедроса Гебреісуса, прем’єр-міністрів низки європейських країн та виконавчого віце-президента Єврокомісії Франса Тіммермана, а також Білла Гейтса – творця компанії Microsoft.

А от прізвище колишнього президента США Дональда Трампа навряд чи опиниться у списку запрошених. Принаймні, про це напередодні натякав виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму Клаус Шваб.

Reuters повідомляє, що президент РФ Володимир Путін виступить на форумі в Давосі за допомогою відеоконференції – вперше за 11 років. Водночас Путін не фігурував у списку тих, хто братиме участь на конференції. Якщо він таки візьме участь, його поява, швидше за все, буде суперечливою. Адже саме зараз Захід зважує можливі нові санкції проти Росії через затримання критика Кремля Олексія Навального.

Хто від України

Від нашої країни на заході зареєстровано сім представників. Зокрема, від ДТЕК – генеральний директор Максим Тімченко, керівник консультаційної ради Йохан Бастін, директор з інновацій Емануель Вольпе та заступник гендиректора з міжнародних зв'язків Юлія Бурмістенко; від Smart Holding – засновник компанії, проросійський депутат Вадим Новинський та гендиректор Олексій Пертін. Крім того, участь у заході також візьме представник освітнього проекту Kyiv Hub Ольга Столярчук.

Нагадаємо, що минулого року Україна в Давосі була представлена на найвищому рівні: мером столиці Володимиром Кличком та президентом Володимиром Зеленським.

Давос-2021 проходить в онлайн форматі (фото з відкритих джерел)

Перший виступ

Перший спіч уже прозвучав – його виголосив президент Китаю Сі Цзіньпін, який закликав міжнародне співтовариство об’єднатися і хоча б тимчасово забути про розбіжності у поглядах. Він попередив: історія показала, що країни, які вирішують діяти самостійно, «завжди зазнають поразки», пише CNBC.

Глава КНР зачепив глобальні проблеми: пандемія коронавірусу і надзвичайна кліматична ситуація.

Сі Цзипінь закликав до єдності (фото з відкритих джерел)

«Нам потрібно згуртуватися над цими проблемами і працювати разом. Йти поодинці і скотитися до зарозумілої ізоляції – завжди невдалий вибір. Давайте всі візьмемося за руки і обʼєднаємося для нашого спільного розвитку», – додав він.

Наталія Сокирчук, «Главком»