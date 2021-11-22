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    США можуть звільнити зі служби 10 тис. морпіхів через відмову від вакцинації

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    У ВМС США хоча б одну дозу отримали 99,7% військовослужбовців - США можуть звільнити зі служби 10 тис. морпіхів через відмову від вакцинації
    У ВМС США хоча б одну дозу отримали 99,7% військовослужбовців
    фото з відкритих джерел

    Водночас у ВМС хоча б одну дозу отримали 99,7% військовослужбовців

    Майже 10 тисяч військовослужбовцям Корпусу морської піхоти США загрожує звільнення. Вони не виконали вимогу про вакцинацію від коронавірусу, а відведений для цього час закінчується 28 листопада. Про це повідомляє The Washington Post.

    Наразі щеплені близько 94% морпіхів — це один з найнижчих показників в порівнянні з іншими видами ЗС.

    Так, у сухопутних військах 95% особового складу отримали щонайменше одну дозу вакцини.

    Водночас у ВМС хоча б одну дозу отримали 99,7% військовослужбовців.

    Занепокоєння, як пише видання, викликає те, що низка військовослужбовців вирішила не послухатися наказу.

    Головний санітарний лікар назвав імовірні строки наступної хвилі Covid-19.

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    Теги: США ВМС вакцинація час коронавірус
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    США можуть звільнити зі служби 10 тис. морпіхів через відмову від вакцинації