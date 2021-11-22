Уряд Франції попередив про «блискавичну» хвилю Covid-19

Тижневий приріст числа Covid-19, що заразилися, зараз становить майже 80 відсотків, а кількість хворих на 100 тисяч населення зросла зі 100 до 164 менше, ніж за сім днів.

Представник уряду Габріель Атталь заявив, що п'ята хвиля коронавірусу у Франції поширюється «блискавичними темпами», передає Le Figaro.

За його словами, тижневий приріст числа Covid-19, що заразилися, зараз становить майже 80 відсотків, а кількість хворих на 100 тисяч населення зросла зі 100 до 164 менше, ніж за сім днів.

У такому разі влада змушена посилити контроль за використанням сертифікатів, що свідчать про перенесену хворобу або про вакцинацію, попередив Атталь.

Перед цим МОЗ країни повідомляв про приблизно 22,6 тис. нових випадків зараження. 23 особи померли від наслідків Covid-19.

У листопаді темпи поширення коронавірусу різко зросли в Австрії, Німеччині, Нідерландах та інших країнах Європи.

Раніше директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге пророкував загибель півмільйона людей у Європі через Covid-19.

За його словами, близько 500 тисяч людей можуть померти взимку, якщо країни не посилять обмеження. За його словами, чергова хвиля Covid-19 у Європі спостерігається через наближення холодів, низькі показники вакцинації в низці країн та появу більш заразних штамів.