Влада Чехії ввела локдаун для невакцинованих від Covid-19

Влада Чехії з 22 листопада ввела локдаун для невакцинованих від Covid-19

Обмеження діятимуть до кінця лютого 2022 року.

У Чехії з 22 листопада ввели локдаун для невакцинованих від Covid-19 через складну епідеміологічну обстановку та завантаженість системи національної охорони здоров'я. Про це повідомляє Prague Experience.

В.о. прем'єр-міністра Чехії Андрій Бабіш повідомив, що ресторани, музеї, підприємства надання послуг та інші громадські місця зможуть відвідувати лише вакциновані чи перехворілі громадяни.

За його словами, обмеження діятимуть до кінця лютого 2022 року.

Раніше повідомлялося, що в Австрії з 15 листопада почне діяти локдаун, який пошириться на тих, хто не вакцинований від Covid-19, та запровадили обов'язкову вакцинацію з лютого 2022 року.

Також повідомлялося, що Угорщина введе бустерну дозу вакцини проти коронавірусу як обов'язкову для медичних працівників. Також з 20 листопада почне діяти правило обов'язкового носіння маски в більшості закритих приміщень.

До слова, МОЗ України пояснив, кому треба третя доза вакцини проти Covid-19.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я хоче посилити карантинні обмеження у «жовтій» зоні. Так, у регіонах з цим рівнем епіднебезпеки планують ввести повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів закладів.

Напередодні МОЗ порахував, скільки українців, що померли від Covid-19, були не щепленими.

Також МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.