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    Вчені попередили про небезпеку вживання кави

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    Споживання кави було пов'язане з більшою фізичною активністю та меншою кількістю сну - Вчені попередили про небезпеку вживання кави
    Споживання кави було пов'язане з більшою фізичною активністю та меншою кількістю сну
    Фото з відкритих джерел

    Кава на 54% збільшувала передчасне скорочення шлуночків – аномальне серцебиття, що стосується нижніх камер

    Дослідники з Каліфорнійського університету у Сан-Франциско оцінили вплив кави на організм у короткостроковій перспективі. Про наслідки вживання вони розповіли під час конференції Американської кардіологічної асоціації.

    Більшість досліджень оцінюють наслідки вживання кави у довгостроковій перспективі. Автори роботи вирішили піти іншим шляхом та звернути увагу на короткочасні ефекти.

    Учасниками дослідження стали 100 дорослих добровольців, середній вік яких становив 38 років. Частина з них мала відмовитися від кави на 14 днів, решта – пити її не більше двох днів поспіль. Весь цей час учасники носили пристрої для відстеження серцевого ритму, фізичної активності, сну та рівня цукру у крові. Також дослідники одержали зразки ДНК учасників, щоб оцінити генетичні варіанти, що впливають на метаболізм кофеїну. Споживання кави учасники відзначали у реальному часі.

    Як з'ясувалося, кава на 54% збільшувала передчасне скорочення шлуночків – аномальне серцебиття, що стосується нижніх камер, яке відчувається як пропущений удар серця і підвищує ризик розвитку серцевої недостатності. При цьому зменшувалася кількість епізодів надшлуночкової тахікардії, прискорення серцевого ритму у верхніх камерах, що підвищує ризик фібриляції передсердь.

    Також споживання кави було пов'язане з більшою фізичною активністю та меншою кількістю сну. Якщо перше знижує ризики розвитку діабету 2 типу та деяких онкологічних захворювань, а також асоціюється з більшою тривалістю життя, то друге пов'язане з несприятливими наслідками для психіки, серцево-судинної та нервової систем.

    В учасників із генетичними варіантами, пов'язаними з швидшим метаболізмом кофеїну, спостерігалося більше порушень серцебиття.

    Дослідники не закликають відмовлятися від кави — у довгостроковій перспективі вона все ж таки приносить більше користі, ніж шкоди. Однак при вживанні варто враховувати можливі ефекти та власну реакцію на кофеїн.

    Нагадаємо, світові поставки кави з В'єтнаму страждають через жорсткі обмеження, встановлені для контролю поширення «Дельта»-штаму коронавірусу.

    Також фінляндські вчені з Центру технічних досліджень у лабораторних умовах виростили каву з рослинних клітин.

    Як відомо, в Україні може значно здорожчати кава.

    Також повідомлялося, що кава впливає на сприйнятливість людини до Covid-19.

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    Теги: здоров'я США ДНК
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    Вчені попередили про небезпеку вживання кави