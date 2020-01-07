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    У світі

    США почали підготовку санкцій проти Іраку, – Washington Post

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    США почали підготовку санкцій проти Іраку, – Washington Post

    Введення санкцій проти Іраку торкнеться і США

    В адміністрації американського президента почали розробку обмежувальних заходів щодо Іраку у відповідь на рішення парламенту країни про виведення військовослужбовців США.

    Про це повідомляє Washington Post з посиланням на трьох чиновників США.

    За словами співрозмовників газети, провідну роль у реалізації санкцій, якщо їх все ж таки введуть, відіграватимуть міністерство фінансів США і Білий дім. Джерела також підкреслюють, що остаточного рішення щодо введення цих санкцій поки немає.

    Один з чиновників уточнив, що США мають намір «хоча б трохи почекати», щоб перевірити, чи виконає Ірак свою загрозу виставити американські війська з території країни.

    Видання відзначає, що введення санкцій проти Іраку торкнеться і США, оскільки за 17 років війни між країнами встановилися тісні зв’язки. Також підкреслюється, що тисячі американських солдатів загинули під час іракської війни, на яку Вашингтон витратив понад 1 трлн доларів.

    Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.

    Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

    Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.

    Ірак США санкції вбивство Вашингтон
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