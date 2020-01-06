  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У НАТО назвали умову для відновлення місії в Іраку

    • Розсилка
    Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг - У НАТО назвали умову для відновлення місії в Іраку
    Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг

    Альянс готовий відновити місію в Іраку після відновлення безпеки

    Північноатлантичний альянс (НАТО) виступив за збереження своєї місії в Іраку.

    Про це на брифінгу заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

    За його словами, всі країни НАТО висловили повну підтримку боротьбі з терористичною організацією «Ісламська держава в Іраку і Сирії.

    При цьому Альянс готовий відновити свою навчальну місію в Іраку після того, як буде відновлено безпека на місцях.

    «НАТО залишається в тісному контакті з іракською владою, щоб діяльність військових інструкторів альянсу в країні по підготовці іракських військових відновлена найближчим часом. Що б ми ні робили, безпека нашого персоналу має для нас ключове значення», - заявив Столтенберг.

    Читайте також:
    Трамп відповів на погрози Ірану: США вдарять по 52 іранських об’єктах
    Стали відомі деталі ліквідації іранського генерала Сулеймані

    Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

    Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.

    Ірак США НАТО держава Ісламська держава Йенс Столтенберг безпека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ