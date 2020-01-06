У НАТО назвали умову для відновлення місії в Іраку



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Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг

Альянс готовий відновити місію в Іраку після відновлення безпеки

Північноатлантичний альянс (НАТО) виступив за збереження своєї місії в Іраку.

Про це на брифінгу заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

За його словами, всі країни НАТО висловили повну підтримку боротьбі з терористичною організацією «Ісламська держава в Іраку і Сирії.

При цьому Альянс готовий відновити свою навчальну місію в Іраку після того, як буде відновлено безпека на місцях.

«НАТО залишається в тісному контакті з іракською владою, щоб діяльність військових інструкторів альянсу в країні по підготовці іракських військових відновлена найближчим часом. Що б ми ні робили, безпека нашого персоналу має для нас ключове значення», - заявив Столтенберг.

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