У НАТО назвали умову для відновлення місії в Іраку
Альянс готовий відновити місію в Іраку після відновлення безпеки
Північноатлантичний альянс (НАТО) виступив за збереження своєї місії в Іраку.
Про це на брифінгу заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.
За його словами, всі країни НАТО висловили повну підтримку боротьбі з терористичною організацією «Ісламська держава в Іраку і Сирії.
При цьому Альянс готовий відновити свою навчальну місію в Іраку після того, як буде відновлено безпека на місцях.
«НАТО залишається в тісному контакті з іракською владою, щоб діяльність військових інструкторів альянсу в країні по підготовці іракських військових відновлена найближчим часом. Що б ми ні робили, безпека нашого персоналу має для нас ключове значення», - заявив Столтенберг.
Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.
Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.