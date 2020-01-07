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    Очолювана США коаліція заявила про вихід з Іраку

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    Очолювана США коаліція заявила про вихід з Іраку - Очолювана США коаліція заявила про вихід з Іраку
    Очолювана США коаліція заявила про вихід з Іраку
    Фото: Reuters

    Коаліція планує вивести війська протягом декількох тижнів

    Міжнародна коаліція проти «Ісламської держави«, очолювана Сполученими Штатами, заявила про готовність приступити до виведення військ з території Іраку.

    Про це повідомляє Reuters.

    Як йдеться у листі коаліції, переданому іракським військовим, війська будуть виведені з Іраку протягом декількох днів і тижнів.

    «В знак поваги до суверенітету Республіки Ірак та відповідно з проханням іракського парламенту і прем'єр-міністра, коаліція протягом найближчих днів і тижнів буде переміщати сили для підготовки до подальшого руху. Ми поважаємо ваше суверенне рішення, яке вимагає від нас вивести війська», - йдеться в заяві коаліції.

    Нагадаємо, 5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ очолюваної США коаліції з території країни.

    Іракський прем'єр-міністр Аділь Абду-Махді назвав таке рішення кращим для Іраку.

    У зв'язку з прийнятим рішенням парламенту іракські власті почали підготовку механізму виведення іноземних військ з країни. Зокрема було обмежено наземне і повітряне пересування сил міжнародної коаліції.

    коаліція Ірак США парламент
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