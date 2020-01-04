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    У світі

    Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані

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    Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані

    За словами Трампа, США не прагнуть до зміни режиму в Ірані

    США ліквідували іранського генерала Касема Сулеймані, щоб «зупинити війну», а не почати її.

    Про це заявив президент США Дональд Трамп, коментуючи загибель командувача спецпідрозділом «Аль-Кудс» Корпусу вартових ісламської революції, передає Анадолу.

    «Те, що зробили Сполучені Штати, мало б бути зроблено давно. Багато життів було б врятовано», – сказав глава Білого дому журналістам.

    Американський лідер додав, що хоча Іран і є джерелом нестабільності в регіоні, США не прагнуть до зміни режиму в цій країні.

    В ніч на п’ятницю, 3 січня, командувач спецпідрозділу «Ель-Кудс» іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі аеропорту Багдада. Наказ про ліквідацію віддав особисто президент США Трамп.

    У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Хаменеї заявив, що вбивцям Сулеймані слід очікувати «жорстокої помсти».

    Пізніше з’явилася інформація про те, що у зв’язку з посиленням напруженості на Близькому Сході після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані США відправлять у регіон додатковий військовий контингент у складі 3 тисяч осіб.

    Читайте також: Чому США підірвали одного з лідерів Ірану і друга Путіна Касема Сулеймані.

    Як повідомлялося, постпред Ірану в ООН назвав вбивство Сулеймані оголошенням війни.

    Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.

    США Іран Дональд Трамп вбивство наказ
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