Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані
За словами Трампа, США не прагнуть до зміни режиму в Ірані
США ліквідували іранського генерала Касема Сулеймані, щоб «зупинити війну», а не почати її.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, коментуючи загибель командувача спецпідрозділом «Аль-Кудс» Корпусу вартових ісламської революції, передає Анадолу.
«Те, що зробили Сполучені Штати, мало б бути зроблено давно. Багато життів було б врятовано», – сказав глава Білого дому журналістам.
Американський лідер додав, що хоча Іран і є джерелом нестабільності в регіоні, США не прагнуть до зміни режиму в цій країні.
В ніч на п’ятницю, 3 січня, командувач спецпідрозділу «Ель-Кудс» іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі аеропорту Багдада. Наказ про ліквідацію віддав особисто президент США Трамп.
У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Хаменеї заявив, що вбивцям Сулеймані слід очікувати «жорстокої помсти».
Пізніше з’явилася інформація про те, що у зв’язку з посиленням напруженості на Близькому Сході після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані США відправлять у регіон додатковий військовий контингент у складі 3 тисяч осіб.
Як повідомлялося, постпред Ірану в ООН назвав вбивство Сулеймані оголошенням війни.
Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.