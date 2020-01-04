Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Трампа, США не прагнуть до зміни режиму в Ірані

США ліквідували іранського генерала Касема Сулеймані, щоб «зупинити війну», а не почати її.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, коментуючи загибель командувача спецпідрозділом «Аль-Кудс» Корпусу вартових ісламської революції, передає Анадолу.

«Те, що зробили Сполучені Штати, мало б бути зроблено давно. Багато життів було б врятовано», – сказав глава Білого дому журналістам.

Американський лідер додав, що хоча Іран і є джерелом нестабільності в регіоні, США не прагнуть до зміни режиму в цій країні.

В ніч на п’ятницю, 3 січня, командувач спецпідрозділу «Ель-Кудс» іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі аеропорту Багдада. Наказ про ліквідацію віддав особисто президент США Трамп.

У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Хаменеї заявив, що вбивцям Сулеймані слід очікувати «жорстокої помсти».

Пізніше з’явилася інформація про те, що у зв’язку з посиленням напруженості на Близькому Сході після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані США відправлять у регіон додатковий військовий контингент у складі 3 тисяч осіб.

Як повідомлялося, постпред Ірану в ООН назвав вбивство Сулеймані оголошенням війни.

Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.