У Німеччині екологи заблокували будівництво «Північного потоку – 2»

Позову передувала процедура заперечення, яка почалася у 2018 році і востаннє була розширена в березні 2021 року

Одна з найбільших природоохоронних організацій Німеччини, NABU, подала позов проти будівництва «Північного потоку – 2». Російський газопровід проходить через чотири охоронюваних райони в Балтійському морі і завдає шкоди вразливому морському середовищу.

Про це йдеться в повідомленні NABU.

Відзначається, що екологи оскаржують дозвіл на будівництво, виданий Федеральним агентством морського і Гідрографічного управління (BSH) Німеччини.

Позов стосується ще незавершеної ділянки трубопроводу у виключній економічній зоні Німеччини. У зв'язку з поданим позовом будівельні роботи на німецькій ділянці поки не дозволені, йдеться в повідомленні.

Позову передувала процедура заперечення, яка почалася у 2018 році і востаннє була розширена в березні 2021 року. BSH відхилило це заперечення 1 квітня 2021 року.

Як зазначили екологи, зараз є тільки один спосіб дій з обмеження збитку Балтійському морю.

«Крім того, все більш актуальним стає питання, чи потрібен нам взагалі цей трубопровід», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Європейський парламент вніс до резолюції пропозицію відключити РФ від системи міжнародних платежів SWIFT. Члени Європарламенту в проєкті документа пропонують також відмовитися від російських нафти і газу, в тому числі зупинити будівництво газопроводу «Північний потік – 2».

26 квітня найбільша фракція Європейського парламенту – Європейська народна партія – запропонувала відключити Росію від SWIFT та зупинити «Північний потік – 2».