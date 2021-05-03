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    У Німеччині екологи заблокували будівництво «Північного потоку – 2»

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    Екологи Німеччини домоглися зупинки будівництва &laquo;Північного потоку - 2&raquo; - У Німеччині екологи заблокували будівництво «Північного потоку – 2»
    Екологи Німеччини домоглися зупинки будівництва «Північного потоку - 2»
    Фото: NABU/Volker Gehrmann

    Позову передувала процедура заперечення, яка почалася у 2018 році і востаннє була розширена в березні 2021 року

    Одна з найбільших природоохоронних організацій Німеччини, NABU, подала позов проти будівництва «Північного потоку – 2». Російський газопровід проходить через чотири охоронюваних райони в Балтійському морі і завдає шкоди вразливому морському середовищу.

    Про це йдеться в повідомленні NABU.

    Відзначається, що екологи оскаржують дозвіл на будівництво, виданий Федеральним агентством морського і Гідрографічного управління (BSH) Німеччини.

    Позов стосується ще незавершеної ділянки трубопроводу у виключній економічній зоні Німеччини. У зв'язку з поданим позовом будівельні роботи на німецькій ділянці поки не дозволені, йдеться в повідомленні.

    Позову передувала процедура заперечення, яка почалася у 2018 році і востаннє була розширена в березні 2021 року. BSH відхилило це заперечення 1 квітня 2021 року.

    Як зазначили екологи, зараз є тільки один спосіб дій з обмеження збитку Балтійському морю.

    «Крім того, все більш актуальним стає питання, чи потрібен нам взагалі цей трубопровід», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, Європейський парламент вніс до резолюції пропозицію відключити РФ від системи міжнародних платежів SWIFT. Члени Європарламенту в проєкті документа пропонують також відмовитися від російських нафти і газу, в тому числі зупинити будівництво газопроводу «Північний потік – 2».

    26 квітня найбільша фракція Європейського парламенту – Європейська народна партія – запропонувала відключити Росію від SWIFT та зупинити «Північний потік – 2».

    Теги: екологія газ Німеччина будівництво Північний потік-2
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