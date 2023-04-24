Україна планувала атаку на Москву, США відмовили – The Washington Post

У Білому домі побоювалися, що атаки на Росію можуть спровокувати агресивну відповідь Кремля

На річницю повномасштабного вторгнення Росії українська розвідка планувала масові удари по Москві, але відмовилась від цього на прохання США. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на секретні доповіді Агентства національної безпеки США.

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«Голова військової розвідки України Кирило Буданов планував сміливі удари в глибокому тилу ворога, що викликало занепокоєння офіційних осіб у Вашингтоні. У лютому, коли до першої річниці вторгнення Росії в Україну залишалися лічені дні, офіційні особи в Києві були зайняті розробкою планів нападу на Москву. Генерал-майор Кирило Буданов доручив одному зі своїх офіцерів «підготуватися до масових ударів 24 лютого... усім, що є в розпорядженні ГУР», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в Україні навіть міркували про морський удар з використанням тротилу по чорноморському портовому місту Новоросійськ.

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Чиновники у Вашингтоні таємно спостерігали за планами українців, а в Білому домі побоювалися, що атаки всередині Росії можуть спровокувати агресивну відповідь Кремля.

«Україну, яка прагне перенести бойові дії на територію Росії, іноді стримують США, які послідовно намагаються уникнути ескалації конфлікту до прямого зіткнення між американськими та російськими військами. Деякі американські чиновники розглядають напади на Росію, особливо із застосуванням американської зброї, як дуже ризиковані операції, які можуть здатися президенту Росії Володимиру Путіну настільки загрозливими, що він вдасться до використання тактичної ядерної зброї», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму окупаційна влада повідомила про нібито атаку на Севастополь. Чорноморський флот РФ відбивав атаку надводних безпілотників на місто.