Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна планувала атаку на Москву, США відмовили – The Washington Post

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна планувала атаку на Москву, США відмовили – The Washington Post
Україна планувала удари в глибокому тилу ворога
фото: washingtonpost.com

У Білому домі побоювалися, що атаки на Росію можуть спровокувати агресивну відповідь Кремля

На річницю повномасштабного вторгнення Росії українська розвідка планувала масові удари по Москві, але відмовилась від цього на прохання США. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на секретні доповіді Агентства національної безпеки США.

«Голова військової розвідки України Кирило Буданов планував сміливі удари в глибокому тилу ворога, що викликало занепокоєння офіційних осіб у Вашингтоні. У лютому, коли до першої річниці вторгнення Росії в Україну залишалися лічені дні, офіційні особи в Києві були зайняті розробкою планів нападу на Москву. Генерал-майор Кирило Буданов доручив одному зі своїх офіцерів «підготуватися до масових ударів 24 лютого... усім, що є в розпорядженні ГУР», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в Україні навіть міркували про морський удар з використанням тротилу по чорноморському портовому місту Новоросійськ.

Чиновники у Вашингтоні таємно спостерігали за планами українців, а в Білому домі побоювалися, що атаки всередині Росії можуть спровокувати агресивну відповідь Кремля.

«Україну, яка прагне перенести бойові дії на територію Росії, іноді стримують США, які послідовно намагаються уникнути ескалації конфлікту до прямого зіткнення між американськими та російськими військами. Деякі американські чиновники розглядають напади на Росію, особливо із застосуванням американської зброї, як дуже ризиковані операції, які можуть здатися президенту Росії Володимиру Путіну настільки загрозливими, що він вдасться до використання тактичної ядерної зброї», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму окупаційна влада повідомила про нібито атаку на Севастополь. Чорноморський флот РФ відбивав атаку надводних безпілотників на місто. 

Теги: розвідка росія США війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор сам себе й погубить
Путін випустив монстра війни – тепер він має пожерти путінський режим
25 березня, 12:38
У сучасному світі неможливо щось приховати
Хто володіє монополією на «правду»? Або як Інтернет впливає на війну
17 квiтня, 17:48
«Співпраця з Китаєм для путінського режиму – це позитив»
«Експансія Тайванем не обмежиться». Підсумки візиту Сі Цзіньпіна до Москви: погляд з Китаю інтерв'ю
28 березня, 13:31
Потяг із Херсона до Хмельницького відправляється через день
Влада закликала жителів Херсона евакуюватися
25 березня, 06:33
У Бєлгородській області знову «бавовна» (фото)
У Бєлгородській області знову «бавовна» (фото)
29 березня, 19:28
Боєць Національної гвардії Віталій Мерінов воював на Донеччині
У бою загинув чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов
31 березня, 09:26
«Лабораторія Касперського» працює на російську армію. Компанія сама оприлюднила докази
«Лабораторія Касперського» працює на російську армію. Компанія сама оприлюднила докази
17 квiтня, 06:59
Речник МЗС Олег Ніколенко розкритикував скандальник репортаж іноземних журналістів
«Ганьба для журналістики». МЗС відреагувало на репортаж France 24 з табору окупантів
14 квiтня, 22:27
В Японії відбулася зустріч глав МЗС G7
Країни G7 хочуть заблокувати постачання Росії озброєнь третіми країнами
18 квiтня, 07:01

Політика

Україна планувала атаку на Москву, США відмовили – The Washington Post
Україна планувала атаку на Москву, США відмовили – The Washington Post
Буданов розповів про пригоди двійника Путіна в Україні
Буданов розповів про пригоди двійника Путіна в Україні
Як Путін зараз використовує Білорусь? Буданов назвав єдине пояснення
Як Путін зараз використовує Білорусь? Буданов назвав єдине пояснення
Сім років в’язниці за критику влади: скандальний законопроєкт нардепа наробив галасу
Сім років в’язниці за критику влади: скандальний законопроєкт нардепа наробив галасу
Експерт: Офіс президента розчищає територію до майбутніх виборів
Експерт: Офіс президента розчищає територію до майбутніх виборів
Соратник президента визнав: облради вже не впливають на процеси
Соратник президента визнав: облради вже не впливають на процеси

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Контрнаступ ЗСУ: аналітики ISW оцінили можливості Україні
24K
«У нас просто батальон распался»: окупант розповідає про безлад у підрозділі (перехоплення)
12K
Ротний загинув у бою, і Олександру випало взяти командування на себе
11K
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8545
Під Іркутськом палають могили «вагнерівців»: що сталося
8007
Що росіяни планували зробити з Україною після перемоги: депутат Держдуми зробив гучну заяву

Новини

Контрнаступ ЗСУ: аналітики ISW оцінили можливості Україні
Сьогодні, 07:05
Танки Leopard 2 для України: Іспанія назвала строки поставки
22 квiтня, 09:56
У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)
21 квiтня, 14:25
Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
21 квiтня, 06:40
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
19 квiтня, 06:37

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту