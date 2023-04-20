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Біля Аляски винищувачі США перехопили два російські літаки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Біля Аляски винищувачі США перехопили два російські літаки
Росія регулярно залучає стратегічні літаки для ударів по Україні
фото з відкритих джерел

Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не заходили у повітряний простір США чи Канади

Американські винищувачі перехопили два російських стратегічних бомбардувальники Ту-95 в розпізнавальній зоні ППО Аляски. Про це повідомляє пресслужба Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NOPAD).

Персонал NOPAD виявив, відстежив, точно ідентифікував і перехопив два російські літаки, які увійшли та діяли в розпізнавальній зоні ППО Аляски. Повідомляється, що перехоплення було виконано винищувачами F-16 та F-22.

Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не заходили у повітряний простір США чи Канади. У командуванні зазначили, що такі польоти відбуваються регулярно і не розглядаються як загроза чи провокаційні дії.

Нагадаємо,  7 квітня румунські винищувачі F-16 перехопили російські літаки, які помітили у міжнародних водах у зоні відповідальності НАТО.

До слова, із 12 по 23 червня країни НАТО організують найбільші авіаційні навчання Air Defender 2023, які пройдуть біля кордонів із Росією.

Теги: росія США літак

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