США вітають скорочення бюджету ООН

Сполучені Штати залишаються найбільшим платником в ООН

Сполучені Штати Америки привітали скорочення на 166 мільйонів доларів бюджету Організації Об’єднаних Націй на 2018 – 2019 роки. «На додаток до цього значного заощадження коштів ми скоротили роздуті функції управління і підтримки в ООН, зміцнивши підтримку ключових пріоритетів США у всьому світі, і підвищили дисципліну і звітність