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    США вітають скорочення бюджету ООН

    Сполучені Штати залишаються найбільшим платником в ООН
    Сполучені Штати Америки привітали скорочення на 166 мільйонів доларів бюджету Організації Об’єднаних Націй на 2018 – 2019 роки. «На додаток до цього значного заощадження коштів ми скоротили роздуті функції управління і підтримки в ООН, зміцнивши підтримку ключових пріоритетів США у всьому світі, і підвищили дисципліну і звітність
    • Сьогодні, 08:10
    • Розсилка
    Дворічний бюджет ООН скоротився на $166 млн
    Дворічний бюджет ООН скоротився на $166 млн

    Сполучені Штати залишаються найбільшим платником в ООН

    Сполучені Штати Америки привітали скорочення на 166 мільйонів доларів бюджету Організації Об’єднаних Націй на 2018 – 2019 роки.

    «На додаток до цього значного заощадження коштів ми скоротили роздуті функції управління і підтримки в ООН, зміцнивши підтримку ключових пріоритетів США у всьому світі, і підвищили дисципліну і звітність у рамках всієї системи ООН», – відзначила посол США в ООН Ніккі Гейлі.

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    Сполучені Штати залишаються найбільшим платником в ООН, надавши 22% основного бюджету організації.

    Кінцева сума бюджету ООН склала майже 5,4 мільярда доларів.

    Минулого тижня президент США Дональд Трамп погрожував скоротити фінансування тих країн, які підтримали резолюцію ООН, що відхиляє його рішення про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю. Цю резолюцію підтримали 128 держав, проти були дев’ять.

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