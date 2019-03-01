США виявили ймовірне місцеперебування сина Усами бен Ладена



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Влада США оголосила нагороду один мільйон доларів за інформацію про Хамзу бен Ладена

За даними Держдепартаменту США, Хамза бен Ладен стане новим лідером терористів «Аль-Каїда

Син засновника терористичного угруповання «Аль-Каїда» Усами бен Ладена Хамза може перебувати в районі афгано-пакистанського кордону.

Про це заявив глава бюро дипломатичної безпеки Держдепартаменту США Майкл Еванофф.

Також у відомстві припустили, що Хамза бен Ладен міг дістатися до Ірану.

«Ми вважаємо, що він може перебувати на кордоні Афганістану й Пакистану. Можливо, він пішов до Ірану. За нашими даними, він стане новим лідером терористів», - сказав Еванофф, зазначивши, що син бен Ладена може перебувати «в будь-якому місці» на півдні Центральної Азії.

Влада США також оголосила нагороду один мільйон доларів за інформацію про Хамзу бен Ладена в рамках програми Винагорода за правосуддя.

Хамза бен Ладен - син однієї з трьох дружин Усами бен Ладена, яка жила з чоловіком на території, що охороняється в пакистанському Абботтабаді, де терорист і був убитий. Він неодноразово виступав із закликами почати війну проти США, Великобританії, Франції та Ізраїлю.

Джерело: Кореспондент.net