США виявили ймовірне місцеперебування сина Усами бен Ладена
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Влада США оголосила нагороду один мільйон доларів за інформацію про Хамзу бен Ладена
За даними Держдепартаменту США, Хамза бен Ладен стане новим лідером терористів «Аль-Каїда
Син засновника терористичного угруповання «Аль-Каїда» Усами бен Ладена Хамза може перебувати в районі афгано-пакистанського кордону.
Про це заявив глава бюро дипломатичної безпеки Держдепартаменту США Майкл Еванофф.
Також у відомстві припустили, що Хамза бен Ладен міг дістатися до Ірану.
«Ми вважаємо, що він може перебувати на кордоні Афганістану й Пакистану. Можливо, він пішов до Ірану. За нашими даними, він стане новим лідером терористів», - сказав Еванофф, зазначивши, що син бен Ладена може перебувати «в будь-якому місці» на півдні Центральної Азії.
Влада США також оголосила нагороду один мільйон доларів за інформацію про Хамзу бен Ладена в рамках програми Винагорода за правосуддя.
Хамза бен Ладен - син однієї з трьох дружин Усами бен Ладена, яка жила з чоловіком на території, що охороняється в пакистанському Абботтабаді, де терорист і був убитий. Він неодноразово виступав із закликами почати війну проти США, Великобританії, Франції та Ізраїлю.
Джерело: Кореспондент.net