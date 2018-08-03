Мій син, Усама.

Мати бен Ладена дала перше інтерв’ю інтерв'ю

ГЛАВКОМ



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Вона згадує свого первістка як сором’язливого хлопця, здібного до навчання

Мати, вітчим і брати Усами бен Ладена зі згоди влади Саудівської Аравії поспілкувалися з журналістом британської газети The Guardian. Це перше спілкування родичів терориста №1 після того, як 2 травня 2011 року його були знищено в результаті операції американського спецназу у Пакистані.

На куті дивана у просторій кімнаті сидить жінка, одягнена у яскравий халат із візерунками. На голові – червоний хіджаб, він віддзеркалюється у фоторамці, яка стоїть між іншими сімейними реліквіями та цінними предметами. У рамці - фото її старшого сина. Усміхнений, бородатий чоловік, одягнений у військовий кітель. На великому дерев’яному столі сервірована вечеря із саудівського меззе (набір закусок чи маленьких страв, які часто подають з алкогольними напоями – «Главком») та лимонний сирний кекс.

Алія Ганем - мати Усами бен Ладена, і до неї прикута увага кожного у цій кімнаті. На стільцях поруч сидять двоє з її синів, які вижили, Ахмад і Хасан, а також її другий чоловік Мухаммед аль-Аттас - людина, яка «підняла» всіх трьох братів.

У кожного члена сім'ї є своя історія, пов’язана з людиною, яку тепер вважають уособленням глобального тероризму.

Ганем, на яку сьогодні падає тінь її первістка, розповідає про Усаму. Він досі є для неї улюбленим сином, який збився зі шляху. «Моє життя було дуже важким, тому що він був так далеко від мене, - говорить вона, впевнено додаючи, - Він був дуже хорошим хлопчиком, і так сильно любив мене». Зараз, коли їй вже за 70, і міцним її здоров’я вже не можна назвати, Ганем повністю покладається на аль-Аттаса – стрункого чоловіка, одягненого, як і його двоє синів, у бездоганно біле чоловіче плаття, яке носять на Аравійському півострові. «Він піклувався про Усаму з трирічного віку. Він - хороший чоловік, і він був завжди добрим до Усами».





Усама бен Ладен – син Алії Ганем та її першого чоловіка Мухаммеда бен Авада бен Ладена. Ганем також має чотирьох дітей від другого шлюбу – з Мохаммедом Аль-Аттасом. Це сини Сабет (помер у 2009-му році), Ахмад і Хасан, а також донька Фатіма аль-Аттас. Усама бен Ладен мав п’ятьох дружин.

Сім'я зібралася у маєтку, в якому вони всі разом проживають в Джидді (місто у західній частині Саудівської Аравії, - «Главком»). Цей будинок був домом для багатьох поколінь цієї родини. Вони залишаються однією із найбагатших сімей королівства: їхня будівельна імперія звела більшу частину сучасної Саудівської Аравії, а династія глибоко залучена в еліту країни. Будинок відображає статусність та впливовість родини бен Ладена: великі спіральні сходи в центрі, що ведуть до кімнат. Ця родина - найвідоміші жителі у цьому районі фешенебельного міста.

Роками Ганем, як і вся її сім'я, відмовлялася говорити про Усаму. Переміщення та взагалі будь-які інші дії однієї з найбільш впливових родин Королівства і через 17 років після трагедії 11 вересня залишаються під пильним наглядом. Нове керівництво Саудівської Аравії на чолі з амбітним 32-річним спадкоємцем престолу, наслідним принцем Мохаммедом бін Салмана, погодилося на прохання The Guardian про розмову з родиною.

Спадщина Усами є настільки ж шкідливою для королівства, як для його сім'ї. Високопосадовці вважають, що історія бен Ладена кидає тінь на Королівство та компрометує його. Критики Саудівської Аравії вже давно стверджують, що Усама отримував державну підтримку, а сім'ї багатьох жертв трагедії 11 вересня не припиняють спроб позиватися до суду на королівство.

Не дивно, що сім'я Усами бен Ладена обережно поставилась до перших спроб почати переговори щодо інтерв’ю. Рідні бен Ладена не знають, до чого призведе відкриття старих ран: до шкоди чи до катарсису. Однак після кількох днів обговорення вони вже готові до бесіди. Ми зустрічаємося в спекотний день на початку червня, в кімнаті також присутній представник уряду Саудівської Аравії, хоча він жодним чином не намагається втрутитися в розмову. (Також до нас приєднався перекладач.)

Ганем сидить між зведеними братами Усами. Вона згадує свого первістка як сором’язливого хлопця, здібного до навчання. У 20 років він вже став сильною, самостійною, благочестивою особистістю, переконує мати. Усама вивчав економіку в Університеті короля Абдель-Азіза в Джидді, там його і радикалізували. «Люди в університеті змінили його, - каже Ганем. - Він став іншим». Там він познайомився із Адбуллою Аззамом, членом «Братів-мусульман», який пізніше був вигнаний із королівства та став духовним наставником Усами. «Він був дуже хорошою людиною, доки не зустрів тих, хто в 20 років фактично промили йому мізки. Ви можете назвати це культом. Вони отримали гроші за це. Я завжди казала йому, щоб він тримався від цього всього подалі, але він, доки міг приховував цю діяльність від мене, адже від дуже мене любив», - говорить мати.

На початку 80-х років Усама поїхав до Афганістану, щоб боротися з російською окупацією. «Кожен, хто зустрічався з ним у цей період, поважав його», - каже Хасан, брат Усами по материнській лінії, продовжуючи історію. «Спочатку ми дуже пишалися ним. Навіть уряд Саудівської Аравії ставився до нього із повагою. А потім Усама приєднався до моджахедів», - визнає він.

Бен Ладен (другий зліва) під час поїздки у Швецію у 80-х

Запанувала незручна тиша. Хасан добирає слова і намагається пояснити це перетворення на глобального джихадиста. «Я дуже пишаюся ним у тому сенсі, що він був моїм найстаршим братом, - зрештою продовжує Хасан. - Він багато чому навчив мене. Але я не думаю, що я дуже пишаюся ним, як людиною. Він став світовою суперзіркою, але це було ні до чого».

Ганем уважно слухає. А коли розмова повертається до років становлення Усами, вона стає жвавішою: «Він був молодець. Дуже добре показував себе у школі. Він справді любив навчатися. Він витратив усі свої гроші на Афганістан – втік туди під приводом ведення сімейного бізнесу». На питання про те, чи підозрювала вона, що Усама може стати джихадистом, відповідь була такою: «Це ніколи не спадало мені на думку». Журналіст поцікавився: «Що ви відчули, коли дізналися, що так сталося?». Мати відповіла запитанням: «Ми були надзвичайно засмучені. Я не хотіла, щоб так сталося. Чому він не покинув все це?...».





Алія Ганем, Фото Тhe Guardian

Родина каже, що востаннє вони бачили Усаму в Афганістані в 1999 році, коли двічі відвідували його на базі, неподалік Кандагара. «Це місце знаходиться поблизу аеропорту, який вони відбили у росіян, - каже Ганем. - Він був дуже радий бачити нас. Коли ми там перебували, він кожного дня показував нам місцевість. Він забив тварину, і у нас було свято, він запросив усіх».

Ганем дещо розслабляється і розповідає про своє дитинство в приморському сирійському місті Латакія, де вона виросла в сім'ї алавітів - це одне з шиїтських відгалужень ісламу.

Сирійська кухня перевершує саудівську, каже вона, а клімат Середземномор'я з його теплим вологим літнім повітрям різко контрастує з ацетиленовою спекою Джидди в червні. Гаман переїхала до Саудівської Аравії у середині 1950-х років, а Усама народився в Ер-Ріяді (столиця королівства, - «Главком») в 1957 році. Через три роки Ганем розлучилася з батьком Усами і одружилася з Аль-Аттасом, тодішнім топ-менеджером в імперії бен Ладенів, - це було на початку 1960-х років. Батько Усами мав 54 дітей від принаймні 11 дружин.

Коли Ганем йде відпочити до сусідньої кімнати, зведені брати Усами продовжують розмову. Вони нагадують: важливо пам'ятати, що мати рідко коли може бути об'єктивним свідком. «Минуло вже 17 років (з 11 вересня), а вона досі заперечує усе щодо Усами, - говорить Ахмед. - Вона так сильно любила його і відмовляється визнавати його провину. Натомість мати звинувачує його оточення. Вона знає лише хорошого хлопчика, якого ми всі бачили. Вона ніколи не знала про його джихадистський бік». «Я був шокований, приголомшений, - каже Ахмед, пригадуючи перші повідомлення з Нью-Йорка. - Це було дуже дивне відчуття. Ми знали з самого початку (що це був Усама) впродовж перших 48-ми годин. Від наймолодшого до старшого, ми всі відчували сором за себе. Ми знали, що всім нам доведеться зіштовхнутися з жахливими наслідками. Всі члени нашої родини змушені були повернутися до Саудівської Аравії». Родичі бен Ладена були розпорошені по Сирії, Лівані, Єгипту та Європі. «Саудівська Аравія нам заборонила вільно пересуватись. Вони (влада королівства) щосили намагалися зберегти максимальний контроль над родиною», - говорить Ахмад. За його словами, кожного члена родити допитали, і деякий час всі не могли виїжджати з країни. Лише майже через два десятиліття, бен Ладени можуть вільно пересуватися всередині та за межами королівства.

Алія Ганем у себе вдома в Джидді, Саудівська Аравія, з сином Ахмадом. Фото Тhe Guardian

Спадщина бен Ладена залишається однією з актуальних проблем королівства. Журналіст Тhe Guardian зустрічався з принцем Туркі ібн Фейсал Аль Сауд – ерудованим чоловіком, якому за 70. Він був керівником саудівської розвідки впродовж 24 років, з 1977 року по 1 вересня 2001 року (за 10 днів до нападів 11 вересня). «Є два Усами бен Ладена, - пояснює він. - Один - до кінця радянської окупації Афганістану, і інший після цих подій. Він був дуже ідеалістичним моджахедом. Він не був бойовиком. За його власним зізнанням, він знепритомнів під час битви, а коли пришов до тями, радянський напад на його позицію було розбито».

Коли бен Ладен приїхав з Афганістану до Судану, а його зв'язки з Саудівською Аравією зіпсувалися, саме Туркі спілкувався з ним від імені королівства. Після 11 вересня ці контакти піддалися жорсткій перевірці. Потім - і через 17 років - родичі деяких із 2976 загиблих і понад 6 тис. поранених в Нью-Йорку відмовляються вірити, що країна, яка поширювала таку консервативну форму віри, не могла не мати нічого спільного з терактом.





11 вересня 2001 року. Нью-Йорк

Звісно, Бен Ладен відправився до Афганістану, проінформувавши та заручившись підтримкою Саудівської держави, яка протистояла радянській окупації; разом зі Сполученими Штатами саудівці озброїлися і підтримували групи, які воювали з СРСР. Молодий моджахед взяв невелику частину сімейних статків з собою і витратив їх на те, аби отримати вплив у цьому середовищі. Коли він повернувся в Джидду, підбадьорений поразкою Радянського Союзу, він був іншою людиною, згадує Туркі.

У винанні бен Ладен посилив пропагандистську діяльність. «Він розсилав факсом свої заяви. Він був дуже критичний. Всі спроби сім'ї відмовити його від такої діяльності були безуспішними. Ймовірно, у нього було відчуття, що уряд не сприймав його серйозно», - розповідає Туркі. .

У 1996 році бен Ладен повернувся до Афганістану. Туркі прилетів до Кандагара, щоб зустрітися з тодішнім лідером талібів муллою Омаром. Омар сказав, що бен Ладену було надано притулок згідно з ісламськими настановами. Два роки по тому, у вересні 1998 року, Туркі знову полетів до Афганістану, і тоді мулла сказав: «Як ти можеш переслідувати цю гідну людину, яка присвятила своє життя допомозі мусульманам?». Туркі попередив Омара, що своїми діями той завдасть шкоди жителям Афганістану. Туркі стверджує, що за кілька місяців до 11 вересня його розвідка знала: планується щось масштабне і трагічне. «Влітку 2001 року я отримав інформацію - застереження про щось вражаюче, що мало статися з американцями, англійцями, французами та арабами. Ми не знали, де, але ми знали, що щось буде».

Бен Ладен залишається популярною фігурою у деяких частинах країни серед людей, які вірять, що він виконував Божу роботу. Однак глибину підтримки його ідей у королівстві складно виміряти.

Тим, хто складає найближче сімейне оточення, було дозволено повернутися в королівство: щонайменше дві з дружин Усами (одна з яких була з ним в Абботтабаді, коли Усама бен Ладен був убитий спецпідрозділами США), і їхні діти зараз живуть в Джидді.

«У нас були дуже хороші відносини з Мухаммедом бін Наїф Аль Саудом (колишнім наслідним принцом), - говорить зведений брат Усами Ахмад, поки прислуга накриває обід. - Він дозволив дружинам і дітям повернутися». Але поки у них є лише свобода пересування всередині міста - покинути королівство вони не можуть.

Мати Усами знову приєднується до розмови. «Я часто спілкуюся з його дружинами, - каже вона. - Вони живуть неподалік». На зустріч сім'ї Усами з журналістом не була присутня зведена сестра бен Ладена Фатіма аль-Аттас. Зі свого будинку в Парижі вона написала по електронній пошті, що рішуче заперечує проти інтерв'ю з її матір'ю і попросила заново організувати бесіду через неї. Попри згоду її братів і вітчима, вона була впевнена, що матір змусили говорити. Сама Ганем, проте, наполягла, щоб була рада поговорити і могла б говорити довше. Ймовірно, подібні розбіжності - знак непростого становища сім'ї в королівстві.

Журналіст запитав сім'ю про молодшого сина бен Ладена, 29-річного Хамзи, який, як вважається, нині перебуває в Афганістані. У минулому році США офіційно визнали його «глобальним терористом» і він, схоже, перейняв естафету від свого батька. Тепер він під керівництвом Аймана аз-Завахірі - нового лідера Аль-Каїди і колишнього заступника Усами бен Ладена. Дядьки Хамзи хитають головами. «Ми думали, все залишилось позаду, – каже Хасан. – Однак зрозумів, що ці надії марні, коли дізнався про слова Хамзи: «Я помщуся за батька». Я не хочу знову проходити через все це. Якби зараз Хамза був переді мною, я б йому сказав:: «Бог веде тебе. Думай двічі про те, що ти робиш. Не повторюй помилок свого батька. Ви потакаєте жахливій стороні ваших душ».

Зростаючий авторитет у радикальних колах Хамзи бен Ладена може підірвати спроби сім'ї позбавитися свого минулого. Це також може перешкоджати зусиллям молодого правителя Сапудівської Аарвії до формування нової епохи, в якій бен Ладен відкидається як аномалія минулого, а жорсткі доктрини, колись санкціоновані королівством, більше не надають легітимності екстремізму. Реформи у Саудівській Аравії не були настільки масштабними, як тепер. Втім, чи зможе Мохаммед бен Салман ефективно підштовхувати до таких змін суспільство, зазомбоване безкомпромісним світосприйняттям, відкрите питання.

Союзники Саудівської Аравії вірять у краще, але залишаються на сторожі. Британський розвідник, з яким розмовляв The Guardian, робить висновок: «Якщо Салман не прорветься, буде ще багато Усам».

Переклад Наталії Сокирчук, «Главком»

За матеріалами The Guardian