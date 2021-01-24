США закликали Кремль негайно звільнити Навального і протестувальників

Росію у суботу сколихнули масові протести і затримання

Сполучені Штати «рішуче засуджують застосування жорсткої тактики проти протестувальників та журналістів цими вихідними в містах по всій Росії»

Адміністрація президента США рішуче засудила жорсткі утиски мирних протестувальників в Росії та виступила із закликом щодо негайного звільнення всіх затриманих, включно з опозиціонером Олексієм Навальним.

Про це йдеться в офіційній заяві Державного департаменту США.

«Ми закликаємо російську владу звільнити всіх, кого затримали через реалізацію ними універсальних прав, а також негайно та без всіляких умов звільнити Олексія Навального», – наголошується в заяві.

У Вашингтоні також закликали Росію «повною мірою співпрацювати з розслідуванням міжнародної спільноти щодо отруєння Олексія Навального та докладно пояснити використання хімічної зброї на своїй території».

Крім того, в документі підкреслюється, що Сполучені Штати «рішуче засуджують застосування жорсткої тактики проти протестувальників та журналістів цими вихідними в містах по всій Росії».

Як повідомлялося, у Росії в суботу, 23 січня, проходили акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів, затримання були ще до початку акції. Протестувальники кажуть, що ця акція протесту найбільш масова за останні роки.

За інформацією ЗМІ, в акціях протесту в Росії взяли участь понад 100 тисяч людей.

Протести пройшли у понад 120 містах, поліція жорстко розганяла і била протестувальників. Загалом силовики затримали рекордну кількість людей за останні 10 років.

Як відомо, Україна засудила жорстке придушення протестів у Росії.

До слова, російська естрадна співачка Алла Пугачова після суботніх протестів підписалася в Instagram на опозиціонера Олексія Навального.