Україна засудила жорстке придушення протестів у Росії

Громадяни Росії заслуговують на уряд, який буде здатним забезпечити рівність перед законом, заявили у МЗС України

В Україні із занепокоєнням стежать за ситуацією навколо акцій протесту в Російській Федерації, викликаних протиправним затриманням російського опозиційного діяча Олексія Навального.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України.

«На жаль, російська влада замість того, щоб дослухатись до своїх громадян, які вимагають поваги до прав людини і відновлення верховенства права, продовжує застосовувати утиски проти тих, хто не згоден з репресивною політикою Кремля», – йдеться у заяві.

Україна рішуче засуджує насильство проти мирних учасників акцій протесту і затримання представників російської опозиції.

«Громадяни Росії заслуговують на уряд, який буде здатним забезпечити рівність перед законом, можливість реалізувати свої права і свободи, а також поважатиме права людини в інших країнах світу та на окупованих Росією територіях.

Закликаємо міжнародне співтовариство до більш рішучого задіяння всіх механізмів для припинення насильства російської влади проти свого народу, агресії проти сусідніх країн, а також для протидії порушенням з боку РФ заснованого на міжнародному праві світового порядку і правил поведінки цивілізованого світу», – резюмували у МЗС.

Як повідомлялося, у Росії в суботу, 23 січня, проходили акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів, затримання були ще до початку акції. Протестувальники кажуть, що ця акція протесту найбільш масова за останні роки.

За інформацією ЗМІ, в акціях протесту в Росії взяли участь понад 100 тисяч людей.

Протести пройшли майже в 100 містах. Силовики жорстко розганяли і били протестувальників, по всій Росії затримано близько 2500 осіб.

До слова, російська естрадна співачка Алла Пугачова після суботніх протестів підписалася в Instagram на опозиціонера Олексія Навального.



