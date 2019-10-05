Місце Волкера може зайняти екс-співробітник ЦРУ, – ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер Фото delfi.lt

Зараз тривають консультації з цього приводу

Спецпредставником Держдепу США з питань України замість Курта Волкера може стати 72-річний Майкл Костів.

Про це повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на високопоставлені американські джерела

За даними видання, спочатку в Вашингтоні було прийняте рішення про призначення Костіва на посаду посла США в Україні. Але після відставки Волкера кандидатуру Костіва розглядають в якості нового спецпредставника.

Зазначається, що зараз тривають консультації з цього приводу. Якщо для призначення на посаду спецпредставника необхідний тільки підпис американського держсекретаря, то процедура призначення посла потребує затвердження Сенатом. І тут для Костіва можуть виникнути певні складності.

72-річний Майкл Костів протягом десяти років працював у ЦРУ, з якого він на початку 80-х пішов після скандалу. У статті про Костіва в англійській версії Вікіпедії йдеться про дивну історію: нібито наприкінці 1981 р. він був пійманий у супермаркеті на крадіжці пакета з беконом вартістю в 2,13 дол. Він повідомив про цей інцидент своєму начальству й був відправлений в адміністративну відпустку. У 1982-му, після того, як Костів подав у відставку, обвинувачення були зняті. Після відставки із ЦРУ Костів близько двадцяти років пропрацював в одній з найбільших у світі нафтогазових корпорацій – Chevron, у якій в 2001–2003 рр. обіймав посаду віце-президента з міжнародних урядових справ. У 2004–2006 рр. Костів був радником директора ЦРУ. З 2006-го по 2011-й рр. він був директором республіканського штабу комітету Сенату зі збройних сил, який очолював сенатор-республіканець Джон Маккейн. «За словами наших інформованих співрозмовників, саме Костів привернув увагу Маккейна до українського питання», – пише «Дзеркало тижня». З 2011-го й по теперішній час Костів обіймає посаду віце-президента Американської асоціації геологів-нафтовиків (AAPG). А із січня 2017-го також є радником директора Національної розвідки Дэна Коутса. Крім української мови, Костів володіє російською, іспанською, італійською, польською.

Нагадаємо, Курт Волкер подав у відставку після двох років роботи на посаді спеціального представника Держдепартаменту США з питань України.

Головною причиною звільнення є згадка про нього у скарзі інформатора, який пролив світло на телефонну розмову між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Як повідомлялося, особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані опублікував приватну переписку з Волкером і помічником президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком.

Також Джуліані зізнався, що Волкер його попереджав про «рішалу» Богдана.

Як відомо, 3 жовтня Волкер свідчив в Конгресі США.

Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Волкер і Йованович не можуть свідчити щодо імпічменту Трампа.

Натомість у Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків в «українській справі».

Раніше комітет Палати представників Конгресу США з іноземних справ викликав в суд держсекретаря Майка Помпео з документами, що стосуються взаємодії президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Члени Палати представників США від Демократичної партії зажадали від адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані надати всі документи, які стосуються відносин з Україною.