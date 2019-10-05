Місце Волкера може зайняти екс-співробітник ЦРУ, – ЗМІ
Зараз тривають консультації з цього приводу
Спецпредставником Держдепу США з питань України замість Курта Волкера може стати 72-річний Майкл Костів.
Про це повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на високопоставлені американські джерела
За даними видання, спочатку в Вашингтоні було прийняте рішення про призначення Костіва на посаду посла США в Україні. Але після відставки Волкера кандидатуру Костіва розглядають в якості нового спецпредставника.
Зазначається, що зараз тривають консультації з цього приводу. Якщо для призначення на посаду спецпредставника необхідний тільки підпис американського держсекретаря, то процедура призначення посла потребує затвердження Сенатом. І тут для Костіва можуть виникнути певні складності.
Нагадаємо, Курт Волкер подав у відставку після двох років роботи на посаді спеціального представника Держдепартаменту США з питань України.
Головною причиною звільнення є згадка про нього у скарзі інформатора, який пролив світло на телефонну розмову між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.
Як повідомлялося, особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані опублікував приватну переписку з Волкером і помічником президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком.
Також Джуліані зізнався, що Волкер його попереджав про «рішалу» Богдана.
Як відомо, 3 жовтня Волкер свідчив в Конгресі США.
Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Волкер і Йованович не можуть свідчити щодо імпічменту Трампа.
Натомість у Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків в «українській справі».
Раніше комітет Палати представників Конгресу США з іноземних справ викликав в суд держсекретаря Майка Помпео з документами, що стосуються взаємодії президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.
Члени Палати представників США від Демократичної партії зажадали від адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані надати всі документи, які стосуються відносин з Україною.