США запровадили нові правила в'їзду через коронавірус
Мандрівник повинен мати з собою негативний тест на коронавірус
Від 26 січня іноземці, які прямують до США, повинні мати негативний тест на Covid-19. Він має бути зроблений упродовж трьох днів до запланованої подорожі.
Про це 13 січня повідомляє Посольство України у США у Facebook.
«Від 26 січня 2021 року набирають чинності нові правила щодо карантинних обмежень для іноземних громадян, які подорожують до США. Зокрема, вони передбачають обов'язкову наявність негативного тесту на Covid-19, зробленого впродовж трьох днів до запланованої подорожі», – йдеться у повідомленні.
Мандрівник має надати авіакомпанії в паперовій або електронній формі підтвердження проведення лабораторних досліджень або одужання від Covid-19.
Також подорожувальникам рекомендується здавати повторно тест на Covid-19 в США на 3-5 день після прильоту та залишатися вдома протягом 7 днів.
Шановні громадяни України, які подорожують до США! Повідомляємо, что з 26 січня 2021 року набірають ЧИННОСТІ нові ... Опубліковано Посольство України в США / Посольство України в США & nbsp; Середа, 13 січня 2021 р.
Нагадаємо, Чорногорія скасувала обов’язковий тест на Covid-19 для туристів. Так, від 12 січня іноземним туристам не потрібно буде мати при собі негативний ПЛР-тест на коронавірус.