США запровадили нові правила в'їзду через коронавірус

Мандрівник повинен мати з собою негативний тест на коронавірус

Від 26 січня іноземці, які прямують до США, повинні мати негативний тест на Covid-19. Він має бути зроблений упродовж трьох днів до запланованої подорожі.

Про це 13 січня повідомляє Посольство України у США у Facebook.

«Від 26 січня 2021 року набирають чинності нові правила щодо карантинних обмежень для іноземних громадян, які подорожують до США. Зокрема, вони передбачають обов'язкову наявність негативного тесту на Covid-19, зробленого впродовж трьох днів до запланованої подорожі», – йдеться у повідомленні.

Мандрівник має надати авіакомпанії в паперовій або електронній формі підтвердження проведення лабораторних досліджень або одужання від Covid-19.

Також подорожувальникам рекомендується здавати повторно тест на Covid-19 в США на 3-5 день після прильоту та залишатися вдома протягом 7 днів.

Нагадаємо, Чорногорія скасувала обов’язковий тест на Covid-19 для туристів. Так, від 12 січня іноземним туристам не потрібно буде мати при собі негативний ПЛР-тест на коронавірус.