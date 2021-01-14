Трампа назавжди заблокували в Snapchat

У соцмережі відзначили, що бояться того, що розблокований акаунт може стати причиною поширення неперевіреної інформації та насильства

Соціальна мережа Snapchat повідомила, що назавжди прийняла рішення заблокувати аккаунт президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN.

«Минулого тижня ми повідомляли, що призупинили роботу аккаунта, але зараз ми вважаємо що постійна блокування є найкращим рішенням для нашої спільноти», – заявив представник Snapchat.

У соцмережі відзначили, що бояться того, що розблокований акаунт може стати причиною поширення неперевіреної інформації та насильства.

Раніше терпима до політики глави держави мережа Facebook забанила його до інавгурації нового президента.

На ті ж самі дописи Трампа відреагувала Twitter – компанія поставила Трампу вимогу видалити їх самостійно, інакше його акаунт буде заблокований назавжди.