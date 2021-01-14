  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Трампа назавжди заблокували в Snapchat

    • Розсилка
    Трампа назавжди заблокували в Snapchat - Трампа назавжди заблокували в Snapchat
    Трампа назавжди заблокували в Snapchat

    У соцмережі відзначили, що бояться того, що розблокований акаунт може стати причиною поширення неперевіреної інформації та насильства

    Соціальна мережа Snapchat повідомила, що назавжди прийняла рішення заблокувати аккаунт президента США Дональда Трампа.

    Про це повідомляє CNN.

    «Минулого тижня ми повідомляли, що призупинили роботу аккаунта, але зараз ми вважаємо що постійна блокування є найкращим рішенням для нашої спільноти», – заявив представник Snapchat.

    У соцмережі відзначили, що бояться того, що розблокований акаунт може стати причиною поширення неперевіреної інформації та насильства.

    Раніше терпима до політики глави держави мережа Facebook забанила його до інавгурації нового президента.

    На ті ж самі дописи Трампа відреагувала Twitter – компанія поставила Трампу вимогу видалити їх самостійно, інакше його акаунт буде заблокований назавжди.

    Теги: США Дональд Трамп соціальні мережі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies