Трамп виступив із заявою після оголошеного йому імпічменту

Трамп заявив, що засуджує насильство, що відбулося минулого тижня в Капітолії

Президент США Дональд Трамп виступив із заявою після того, як Палата представників оголосила йому імпічмент.

Відео було опубліковано в Twitter Білого дому.

У своєму зверненні він заявив, що засуджує насильство, що відбулося минулого тижня в Капітолії.

Політик підкреслив, що «жорстокості не місце» в США.

«Ніхто з моїх справжніх прихильників не може бути причетний до політичного насильства, жоден мій щирий прихильник не може підтримувати неповагу до правоохоронних органів або нашому великому американському прапору, жоден з цих моїх прихильників не може ображати своїх співгромадян», - сказав Трамп.

Він запевнив, що ті, хто брали участь в нападі на Капітолій будуть притягнуті до відповідальності.

Президент США також наголосив на необхідності зосередитися на інтересах всієї країни і попросив всіх громадян об'єднатися, «подолавши пристрасті моменту».

Крім того, Трамп повідомив, що доручив федеральним органам використовувати всі ресурси для підтримки порядку на тлі повідомлень про загрозу нових безладів у Вашингтоні і по всій країні.

За його словами, «тисячі» бійців Національної гвардії прибувають в американську столицю, щоб забезпечити «безпечну передачу влади без будь-яких інцидентів».

Раніше Палата представників Конгресу США проголосувала за прийняття резолюції про імпічмент Трампа. Її підтримали 232 конгресмени, проти висловилися 197 законодавців.

Тепер резолюцію повинен розглянути Сенат.

Нагадаємо, Палата представників, нижня палата Конгресу США проголосувала за імпічмент чинного президента США Дональда Трампа в зв'язку з недавніми заворушеннями в Вашингтоні.

Дебати тривали більше семи годин. За імпічмент Трампа через підбурювання до заколоту проголосували 229 законодавців, проти – 195. Крім того, «за» проголосували десять республіканців.

Він став першим в історії США президентом, якому імпічмент був оголошений двічі.

Перший був в грудні 2019 року за зловживання владою та перешкоджання конгресу, але тоді сенат його виправдав.

Також Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію майбутнього президента Джозефа Байдена, яка відбудеться 20 січня. Таким чином Трамп стане четвертим президентом в історії США, який пропустить інавгурацію свого наступника.

Востаннє це сталося в 1869 році, коли президент Ендрю Джонсон, який залишав посаду, відмовився їхати на церемонію в тій самій кареті, що і новообраний президент Улісс Грант.