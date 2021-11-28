Стало відомо, хто має право турбувати королеву Єлизавету будь-коли

Ці дві людини – не принц Чарльз і не прем'єр-міністр

Її Величність має особистий мобільний телефон, захищений від хакерських атак

Британський журналіст і королівський коментатор Джонатан Сасердоті повідомив, що королева Єлизавета II має особистий мобільний телефон, захищений від хакерських атак фахівцями Секретної розвідувальної служби MI6. За допомогою цього гаджета Її Величність підтримує контакт зі своїми рідними та близькими. Про це експерт розповів видання Daily Express

Проте лише двоє людей можуть вийти з нею на зв'язок у будь-який момент. Із ними монархиня розмовляє частіше, ніж із рештою. І це не прем'єр-міністр країни та не спадкоємець престолу принца Чарльз.

Як стало відомо, таку честь надано єдиній дочці королеви принцесі Анні, яка дуже близька з матір'ю. А також Джону Уоррену – менеджеру та раднику королеви зі стрибків та розведення коней. Він супроводжує її на всіх заходах, пов'язаних із кіньми, у тому числі на Королівському Віндзорському кінному шоу та на стрибках в Аскоті.

«Це той, хто може додзвонитися до королеви з будь-якої точки світу. Якщо він зателефонує, вона відповість», – каже експерт.

Тесть Джона Уоррена, покійний граф Карнарвон, був близьким другом Єлизавети.

95-річна королева освоїла сучасні технології та успішно користується Zoom та іншими службами відеодзвінків. У неї є власні iPad та ноутбук. За тим, щоб гаджети були постійно заряджені, стежить особиста асистентка та кравчиня королеви Анджела Келлі.

Якщо Її Величності потрібна допомога, щоб розібратися з технічними питаннями, вона найчастіше звертається до своїх старших онуків – Пітера Філіпса та Зари Тіндолл, дітей принцеси Анни.

Нагадаємо, розкрито таємницю вмісту сейфу королеви Великобританії.

Також принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися від запрошення провести різдво з Єлизаветою II.

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