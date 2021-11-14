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    Проблеми зі здоров'ям. Королева Великобританії скасувала участь у Дні поминання

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    Королева Єлизавета II провела ніч у лікарні, але вже повернулася до Віндзорського замку - Проблеми зі здоров'ям. Королева Великобританії скасувала участь у Дні поминання

    Королева Єлизавета II провела ніч у лікарні, але вже повернулася до Віндзорського замку

    Фото з відкритих джерел

    Єлизавета II в останній момент скасувала свою участь у церемонії поминання загиблих у військових конфліктах

    Британська королева Єлизавета II в останній момент скасувала свою участь у церемонії поминання загиблих у військових конфліктах. Про це 14 листопада повідомляє ВВС з посиланням на Букінгемський палац.

    95-річна королева потягнула спину і тому не змогла, як планувала, об 11 годині ранку за місцевим часом (13:00 за київським часом) провести традиційні дві хвилини мовчання біля меморіалу Кенотаф на Уайтхоллі в центрі Лондона і потім очолити процесію з покладанням вінків.

    Королева дуже розчарована таким поворотом подій.

    Єлизавета II провела ніч у лікарні, але вже повернулася до Віндзорського замку.

    Днем поминання загиблих у війнах в Британії вважають найближчу неділю до 11 листопада – річниці закінчення Першої світової війни. Напередодні цього дня офіційні будівлі в країні прикрашають зображеннями червоних маків, а багато британців одягають їх на одяг на знак солідарності з ветеранами та їхніми родинами.

    Королева вирішила пропустити й інші заходи, пов'язані з Днями поминання, – зокрема, суботній концерт у Королівському Альберт-Холлі. Як повідомив Букінгемський палац, вона була «повна рішучості» бути присутньою на церемонії покладання вінків на Уайтхоллі в неділю. Замість неї церемонію очолив принц Чарльз.

    Для Єлизавети II день пам'яті загиблих військових має особливе значення. Вона очолює збройні сили Британії і сама брала участь у Другій світовій війні як автомеханік та водій вантажівки.

    Участь у Дні поминання полеглих військовослужбовців мала стати для королеви першою офіційною появою на публіці після відвідин лікарні.

    Нагадаємо, 22 жовтня королеву Великої Британії Єлизавету II госпіталізували після скасування візиту в Північну Ірландію.

    Згодом Прем'єр Великої Британії зробив оголошення про стан здоров'я Єлизавети II.

    Стало відомо, що королева Єлизавета II вирішила відпочити від публічних заходів.

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    Теги: Королева Єлизавета II Принц Чарльз
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    Проблеми зі здоров'ям. Королева Великобританії скасувала участь у Дні поминання