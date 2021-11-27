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    Розкрито таємницю вмісту сейфу королеви Великобританії

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    Офіційний представник Єлизавети II розповів таємницю вмісту її сейфу - Розкрито таємницю вмісту сейфу королеви Великобританії

    Офіційний представник Єлизавети II розповів таємницю вмісту її сейфу

    Фото з відкритих джерел

    У сейфі Єлизавети II зберігаються офіційно завірені заповіти

    Офіційний представник королеви Великобританії Єлизавети II Ендрю Макфарлейн розповів таємницю вмісту її сейфу, який ретельно охороняється. Про це він сказав у розмові з виданням People.

    За словами Макфарлейна, у сейфі, доступ до якого обмежений вузьким колом членів королівської родини, зберігаються офіційно завірені заповіти – як королеви, так і її родичів. У ньому заховано понад 30 документів у запечатаних конвертах.

    Після смерті когось із членів родини Віндзорів заповіт стане надбанням громадськості, конверт із ним перестануть зберігати у сейфі.

    Як відомо, британська королева Єлизавета II в останній момент скасувала свою участь у церемонії поминання загиблих у військових конфліктах.

    Нагадаємо, 22 жовтня королеву Великої Британії Єлизавету II госпіталізували після скасування візиту в Північну Ірландію. Згодом прем'єр Великої Британії зробив оголошення про стан здоров'я Єлизавети II.

    Стало відомо, що королева Єлизавета II вирішила відпочити від публічних заходів.

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    Теги: Королева Єлизавета II
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    Розкрито таємницю вмісту сейфу королеви Великобританії