Принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися від запрошення провести різдво з Єлизаветою II
Герцогу та герцогині Сассекським було направлено запрошення приєднатися до королівської родини в Сандрінгемському палаці на Різдво
Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл не планують повертатися з США до Великої Британії на свята. Про це пише PageSix.
За даними джерел, герцогу та герцогині Сассекським було направлено запрошення приєднатися до королівської родини в Сандрінгемському палаці на Різдво, але вони не будуть присутні.
«Гаррі та Меган не приїдуть. Якби вони збиралися, вони б уже повідомили про це своїй родині... Але це перше Різдво Її Величності без чоловіка, тому можна було сподіватися, що вони захочуть бути з нею», — заявив один із джерел.
Він уточнив, що, ймовірно, пара розуміє, що після повернення «на них чекає божевілля».
Як повідомлялося раніше, – британці погіршили ставлення до принца Гаррі та Меган Маркл після скандального інтерв'ю американській журналістці Опрі Вінфрі.
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