Принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися від запрошення провести різдво з Єлизаветою II

Гаррі та Меган Маркл не приїдуть до Британії, щоб провести Різдво з Єлизаветою II

Герцогу та герцогині Сассекським було направлено запрошення приєднатися до королівської родини в Сандрінгемському палаці на Різдво

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл не планують повертатися з США до Великої Британії на свята. Про це пише PageSix.

За даними джерел, герцогу та герцогині Сассекським було направлено запрошення приєднатися до королівської родини в Сандрінгемському палаці на Різдво, але вони не будуть присутні.

«Гаррі та Меган не приїдуть. Якби вони збиралися, вони б уже повідомили про це своїй родині... Але це перше Різдво Її Величності без чоловіка, тому можна було сподіватися, що вони захочуть бути з нею», — заявив один із джерел.

Він уточнив, що, ймовірно, пара розуміє, що після повернення «на них чекає божевілля».

Як повідомлялося раніше, – британці погіршили ставлення до принца Гаррі та Меган Маркл після скандального інтерв'ю американській журналістці Опрі Вінфрі.