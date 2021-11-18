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    Принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися від запрошення провести різдво з Єлизаветою II

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    Гаррі та Меган Маркл не приїдуть до Британії, щоб провести Різдво з Єлизаветою II - Принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися від запрошення провести різдво з Єлизаветою II
    Гаррі та Меган Маркл не приїдуть до Британії, щоб провести Різдво з Єлизаветою II
    фото: Global Look Press

    Герцогу та герцогині Сассекським було направлено запрошення приєднатися до королівської родини в Сандрінгемському палаці на Різдво

    Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл не планують повертатися з США до Великої Британії на свята. Про це пише PageSix.

    За даними джерел, герцогу та герцогині Сассекським було направлено запрошення приєднатися до королівської родини в Сандрінгемському палаці на Різдво, але вони не будуть присутні.

    «Гаррі та Меган не приїдуть. Якби вони збиралися, вони б уже повідомили про це своїй родині... Але це перше Різдво Її Величності без чоловіка, тому можна було сподіватися, що вони захочуть бути з нею», — заявив один із джерел.

    Він уточнив, що, ймовірно, пара розуміє, що після повернення «на них чекає божевілля».

    Як повідомлялося раніше, – британці погіршили ставлення до принца Гаррі та Меган Маркл після скандального інтерв'ю американській журналістці Опрі Вінфрі.

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    Теги: США свята Королева Єлизавета II Велика Британія Меган Маркл дружина
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    Принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися від запрошення провести різдво з Єлизаветою II