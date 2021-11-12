Королева Єлизавета вийде на люди: вперше після перебування у лікарні

Британська королева з’явиться на публіці цієї неділі

За словами пресслужби Букінгемського палацу, королева Великої Британії Єлизавета відвідає в неділю службу в День поминання під час свого першого публічного виступу з того часу, як минулого місяця вона провела ніч у лікарні, після чого лікарі їй порадили відпочити. Про це пише Reuters.

Минулого місяця 95-річна королева вперше за багато років провела ніч у лікарні.

«Королева відвідає щорічну службу в День поминання у Кенотафі в неділю, 14 листопада, – йдеться у заяві Букінгемського палацу про церемонію поминання загиблих та поранених у ході конфлікту. – Пам'ятаючи про нещодавню пораду своїх лікарів, королева вирішила не відвідувати службу Генерального синоду та сесію відкриття у вівторок, 16 листопада».

Нагадаємо, 95-річна королева Великобританії Єлизавета II щонайменше два тижні працюватиме в полегшеному режимі.

22 жовтня королеву Великої Британії Єлизавету II госпіталізували після скасування візиту в Північну Ірландію.

Згодом Прем'єр Великої Британії зробив оголошення про стан здоров'я Єлизавети II.

Стало відомо, що королева Єлизавета II вирішила відпочити від публічних заходів.

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