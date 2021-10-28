Тайвань зараз нагадує Україну 14-го року

У суспільстві Тайваню дійсно дуже великі сподівання, що США їх захистять

У суспільстві Тайваню дійсно дуже великі сподівання, що США їх захистять

Багато молодих тайванців не хочуть в армію, сподіваючись, що Китай зупинять санкціями й американськими військами

Wall Street Journal опублікував матеріал про поганий стан тайванської армії. Віддалено нагадує початок 14-го року у нас, як за моральною та технічною готовністію так і за сподіваннями на Захід.

Пишуть про слабку підготовку призовників та низький моральний дух резервістів. Мовляв, в армії вони лише підмітають плац та фарбують бордюри. Призовники знаходять способи відкосити, спеціально набравши вагу.

У армії є ядро гарно підготовлених військових, але загалом збройні сили страждають від недофінансування та бюрократії.

Раніше Тайвань вимагав близько двох років обов’язкової служби для чоловіків. Зараз на це потрібно тільки чотири місяці. Після цього вони стають резервістами, і деякі, хоча й не всі, знову викликаються кожні один-два роки на курси підвищення кваліфікації, які зазвичай тривають п’ять-сім днів.

Плани поступового припинення призову на військову службу були зупинені через труднощі із залученням контрактників: «дорослі чоловіки на Тайвані насправді не хочуть битися».

Опитування 2019 року показало, що близько половини тайванців були б готові воювати, але більшість не очікує, що їм коли-небудь доведеться це робити.

Багато молодих тайванців розглядають армію як спадщину авторитарного минулого Тайваню і зайняті побудовою своєї професійної кар’єри. Сподіваючись, що Китай зупинять санкціями й американськими військами.

У суспільстві Тайваню дійсно дуже великі сподівання, що США їх захистять. Хоча Штати ніколи не брали на себе такого зобов’язання.

Від себе додам, що значна частина тайванського генералітету – за мирну інтеграцію з Китаєм, і у випадку збройного конфлікту воювати не будуть. Яка їх частина – достеменно важко сказати. Але може таке статися, що боєздатною виявиться 30% армії Тайваню.

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Джерело: блог Ігоря Луценка

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