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    Американська розвідка: є два варіанти походження коронавірусу, але до спалаху Китай про нього не знав

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    Китай не знав про існування коронавірусу до спалаху в Ухані - Американська розвідка: є два варіанти походження коронавірусу, але до спалаху Китай про нього не знав
    Китай не знав про існування коронавірусу до спалаху в Ухані
    Фото: Global Look Press

    США розсекретили дані дослідження розвідки про походження коронавірусу

    Офіс директора Національної розвідки США (ODNI) розсекретив доповідь із висновками про походження коронавірусу. У документі розглядаються два варіанти. Про це йдеться у доповіді ODNI.

    Спецслужби США не змогли прийти до однозначного висновку про походження коронавірусу. Основними вважаються дві версії. Перша, природне походження-передача вірусу від тварини до людини. Друга – інцидент в лабораторії.

    У документі також говориться, що коронавірус не був генетично модифікований.

    При цьому розвідка вважає, що Китай не знав про новий вірус, поки в Ухані не стався спалах Covid-19.

    «Китайські чиновники не знали про існування коронавірусу до того, як стався перший спалах», – йдеться у звіті.

    Автори доповіді заявляють, що точно встановити походження коронавірусу можна тільки при сприянні Китаю. Однак Пекін не йде на співпрацю в цьому питанні і перешкоджає глобальному розслідуванню.

    Нагадаємо, раніше розвідка США опублікувала результати розслідування щодо походження коронавірусу.

    Як відомо, ВООЗ планує відновити розслідування походження Covid-19.

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    Теги: розвідка США Китай коронавірус
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    Американська розвідка: є два варіанти походження коронавірусу, але до спалаху Китай про нього не знав