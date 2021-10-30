Американська розвідка: є два варіанти походження коронавірусу, але до спалаху Китай про нього не знав

Китай не знав про існування коронавірусу до спалаху в Ухані

США розсекретили дані дослідження розвідки про походження коронавірусу

Офіс директора Національної розвідки США (ODNI) розсекретив доповідь із висновками про походження коронавірусу. У документі розглядаються два варіанти. Про це йдеться у доповіді ODNI.

Спецслужби США не змогли прийти до однозначного висновку про походження коронавірусу. Основними вважаються дві версії. Перша, природне походження-передача вірусу від тварини до людини. Друга – інцидент в лабораторії.

У документі також говориться, що коронавірус не був генетично модифікований.

При цьому розвідка вважає, що Китай не знав про новий вірус, поки в Ухані не стався спалах Covid-19.

«Китайські чиновники не знали про існування коронавірусу до того, як стався перший спалах», – йдеться у звіті.

Автори доповіді заявляють, що точно встановити походження коронавірусу можна тільки при сприянні Китаю. Однак Пекін не йде на співпрацю в цьому питанні і перешкоджає глобальному розслідуванню.

Нагадаємо, раніше розвідка США опублікувала результати розслідування щодо походження коронавірусу.

Як відомо, ВООЗ планує відновити розслідування походження Covid-19.

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