Американська розвідка: є два варіанти походження коронавірусу, але до спалаху Китай про нього не знав
США розсекретили дані дослідження розвідки про походження коронавірусу
Офіс директора Національної розвідки США (ODNI) розсекретив доповідь із висновками про походження коронавірусу. У документі розглядаються два варіанти. Про це йдеться у доповіді ODNI.
Спецслужби США не змогли прийти до однозначного висновку про походження коронавірусу. Основними вважаються дві версії. Перша, природне походження-передача вірусу від тварини до людини. Друга – інцидент в лабораторії.
У документі також говориться, що коронавірус не був генетично модифікований.
При цьому розвідка вважає, що Китай не знав про новий вірус, поки в Ухані не стався спалах Covid-19.
«Китайські чиновники не знали про існування коронавірусу до того, як стався перший спалах», – йдеться у звіті.
Автори доповіді заявляють, що точно встановити походження коронавірусу можна тільки при сприянні Китаю. Однак Пекін не йде на співпрацю в цьому питанні і перешкоджає глобальному розслідуванню.
Нагадаємо, раніше розвідка США опублікувала результати розслідування щодо походження коронавірусу.
Як відомо, ВООЗ планує відновити розслідування походження Covid-19.