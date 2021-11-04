Китай та Британія збудують у Пакистані перший завод із виробництва водню

Виробнича потужність інноваційного підприємства – 150 тонн зеленого водню на день

Компанія PowerChina International та британський розробник проектів у галузі енергетики Oracle Power підписали угоду про будівництво в Пакистані першого заводу з виробництва екологічно чистого водню, – повідомляє H2 View.

Передбачається, що завод із виробництва зеленого водню вироблятиме екологічно чисту продукцію за допомогою електролізерів загальною потужністю 400 МВт, які живляться від фотоелектричної та вітрової енергії.

Виробнича потужність підприємства складе близько 150 тонн водню щодня, він використовуватиметься у різних секторах економіки Пакистану, насамперед – у промисловості та транспортному секторі.

«Немає жодних сумнівів у тому, що зелений водень потенційно є найважливішим інструментом для переходу до вуглецево-нейтрального майбутнього. Я пишаюся тим, що наша компанія бере участь у цій спільній розробці, яка є першим підприємством з виробництва екологічно чистого водню в Пакистані», – сказав генеральний директор Oracle Power Нахід Мемон.