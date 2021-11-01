Китай обурився висновками американської розвідки про походження Covid-19

У Китаї вважають, що вивчення питання про походження вірусу є серйозною та складною науковою проблемою

Інформація про походження коронавірусу, що міститься в розсекреченій доповіді американської розвідувальної спільноти, є неправдивою та ненауковою. Про це заявив офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь, пише «Інтерфакс».

У ньому повідомлялося, що розвідспільнота США не дійшла єдиної думки, вона, як і раніше, вважає імовірними дві гіпотези походження Covid-19: зараження через тварину та зв'язок із роботою лабораторії.

Також ідеться про те, що для остаточних висновків щодо походження коронавірусу необхідне сприяння Китаю.

«Однак у Пекіні продовжують перешкоджати розслідуванню, відмовляються від розголошення інформації та покладають відповідальність на інші країни, включаючи США», – наголошується в доповіді.

У відповідь Ван Веньбінь заявив: «Брехня, повторена тисячу разів, все одно залишається брехнею. Незалежно від того, скільки разів цей звіт буде опубліковано або зі скількох версій він буде зібраний, це не змінить характеру докладних політичних та хибних звітів, які не мають наукової основи чи правдивості».

У Китаї вважають, що вивчення питання про походження вірусу є серйозною та складною науковою проблемою, і дослідження повинні і можуть проводитися лише вченими всього світу на основі співпраці

На думку дипломата, американська сторона «одержима політичними маніпуляціями», це може лише нашкодити глобальному науковому співробітництву в галузі боротьби з епідеміями та призвести до ще більших людських жертв.

Зараження коронавірусом Covid-19 вперше виявили в китайському місті Ухань у провінції Хубей наприкінці 2019 року.

Нагадаємо, у майбутньому може з'явитися новий вірус, який не вдасться стримати. Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус.

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