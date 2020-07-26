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    У світі

    На Красній площі у Москві поліцейські затримали людей-рослин

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    <p>&laquo;Я дика рослина&raquo;, &ndash; пояснив В&rsquo;ячеслав</p> - На Красній площі у Москві поліцейські затримали людей-рослин

    «Я дика рослина», – пояснив В’ячеслав

    Скріншот з відео

    «Нас затримують, тому що ми – рослини», – заявили художники

    У самому центрі Москви, на Красній площі, поліцейські затримали двох осіб в костюмах рослин. Відео опубліковано ІА «Закон» в своєму Telegram-каналі.

    Відзначається, що правоохоронні органи зупинили в незвичайних костюмах – рожевому і зеленому – художницю Аллу Перову і її друга В’ячеслава. Їх посадили в автомобіль оперативників і відвезли у відділок МВС в районі Китай-міста.

    За словами затриманих, вони хотіли розсмішити перехожих і підняти їм настрій. «Нас затримують, тому що ми – рослини», – заявили вони. На записі показано, як з городянами розмовляють поліцейські. В’ячеслав каже їм, що нічого не порушує, не розуміючи, за що його затримують. «Я дика рослина», – пояснив він. Крім того, перехожий, який став очевидцем події, сказав, що «це ніяка не акція, що не пропаганда – це просто костюми святкові».

    Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко вночі спіймав двох хлопців, які розмальовували стіну одного з будинків у центрі Києва. Міський голова випадково натрапив на молодиків під час прогулянки містом.

    Росія МВС акція поліція рослини
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