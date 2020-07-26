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    Україна хоче забрати Хабаровськ? Пропагандист Соловйов назвав організаторів протестів на Далекому Сході

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    Соловйов вважає, що Україна зазіхає на російський Хабаровськ - Україна хоче забрати Хабаровськ? Пропагандист Соловйов назвав організаторів протестів на Далекому Сході
    Соловйов вважає, що Україна зазіхає на російський Хабаровськ

    «Активісти просувають ідею щодо приналежності Хабаровська Україні»

    Протестувальники у Хабаровську намагаються від’єднати його від Російської Федерації та приєднати до України. До такого «сенсаційного» висновку дійшов одіозний кремлівський пропагандист Володимир Соловйов.

    «Активісти просувають ідею щодо приналежності Хабаровська Україні. Вимагають провести референдум та відділити регіон від Росії, – розкрив підступні плани ворогів Соловйов в соцмережі. –  Розповсюджують українську карту, де територія Хабаровського краю помічена як «Зелений Клін». Назва, яку використовували для цих земель в ХІХ– на початку ХХ століть на території України».

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    Пост Володимира Соловйова в соцмережі

    Жителі російського Хабаровська третю суботу поспіль виходять на несанкціоновані мітинги на підтримку колишнього губернатора Сергія Фургала, якого було заарештовано.

    Учасники акції з плакатами і прапорами скандують гасла «Путіна у відставку», «Я, ми, він, вона - за Фургала вся країна!» і «Свободу Фургалу!».

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