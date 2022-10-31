«Стінка на стінку»: російські контрактники жорстко побились з «мобіками» (відео)

Російські військові влаштували між собою криваве побоїще

Російські збройні формування в черговий раз відзначились своєю непрофесійністю. Цього разу не зуміли між собою поладнати російські мобілізовані солдати та контрактники. Про це повідомляє «Главком».

Голос за кадром уточнює, що групову бійку організували російські контрактники та «мобіки» з 74-ї ОМБр. Також коментатор наголошує, що контрактники побили цілу роту мобілізованих росіян.

Нагадаємо, після оголошення часткової мобілізації у Росії 21 вересня країну залишили кілька сотень тисяч жителів. Серед тих, хто втік від мобілізації чимало російських чиновників.

До слова, міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу відзвітував Путіну про стан часткової мобілізації в РФ і заявив, що на територію України відправили вже 82 тис. мобілізованих.

Путін на зустрічі з Шойгу заявив, що відправляти на передову потрібно лише добре підготовлених мобілізованих.

Як відомо, до середини жовтня в Росії могли мобілізувати щонайменше 492 тис. осіб. Екіпірування цих вояків мізерне, все спорядження росіяни мусять купувати самостійно. При цьому ставляться до них гірше, як до тварин: покидають напризволяще та кидають на смерть. Наприклад, мобілізовані з Тюменської області записали відеозвернення до влади. Чоловіки показали, що саме їм видали, перед тим, як відправити на війну. Варто відзначити, що в аптечці окупантів присутній лише бинт.