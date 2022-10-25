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ЗМІ хитрим способом підрахували справжню кількість мобілізованих у РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗМІ хитрим способом підрахували справжню кількість мобілізованих у РФ
За даними української розвідки, росіяни мобілізували близько 200 тис. осіб
фото: delfi.lt

Кількість мобілізованих у РФ вже сягає майже 500 тис. осіб

До середини жовтня в Росії могли мобілізувати щонайменше 492 тисячі осіб. Про це пише видання «Медіазона», порівнявши інформацію від загсів із даними Росстату і перепису населення.

«Медіазона» розрахувала кількість призваних на війну російських чоловіків, взявши за основу дані про зростання числа весіль після оголошення мобілізації (отримання повістки дозволяє одружитися відразу в день звернення).

Так, сумарно в 75 регіонах, щодо яких журналісти мали точні дані, «прискорені» весілля зіграли 31 тисяча пар. Для кожного з регіонів із відомими даними про весілля видання вирахувало свій відсоток мобілізації – і співвіднесло його з даними про кількість чоловіків віком від 18 до 49 років. Підрахунки показали, що до середини жовтня у цих регіонах мобілізували не менше ніж 431 тисячу людей.

Щоб оцінити кількість мобілізованих у регіонах без даних, журналісти взяли середній відсоток мобілізації в 1,56%. У цьому випадку, за їхніми підрахунками, виходить, що по всій Росії до середини жовтня могли мобілізувати 492 тисячі осіб.

Найбільшу частку мобілізованих зафіксовано на сході країни, найменше мобілізованих призвали з Москви.

Правозахисники і юристи, які вивчили основні положення указу Путіна, раніше дійшли висновку, що документ дозволяє провести мобілізацію необмеженої кількості військовозобов’язаних. Жителі Росії при цьому повідомляли, що повістки приходять усім без розбору: тим, хто не служив, багатодітним батькам, людям з інвалідністю і навіть померлим.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що кількість мобілізованих до лав збройних сил Російської Федерації «першої хвилі» складає щонайменше 200 тисяч осіб.

Як стало відомо, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін ще не підписував указ про завершення часткової мобілізації, але у регіонах, які виконали мобілізаційне завдання, процес вичерпано та зупинено, заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков. 

14 жовтня президент Володимир Путін сказав, що часткова мобілізація має закінчитись протягом двох тижнів. Він тоді зазначив, що з необхідних 300 тис. осіб на той момент до військ направили 222 тис.

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Теги: війна Україна росія мобілізація

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