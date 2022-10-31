У Росії мобілізованих тримають у клітках (фото)

Російська влада вирішила контролювати вояків за допомогою ґрат

У російському місті Казань неконтрольованих мобілізованих вояків замикають у клітках, якщо вони нечемно поводяться. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Фото зроблене в пункті збору мобілізованих «Казань-Експо». Цей тип покарання застосовують щодо п'яних вояків.

«Це армія, тут не по-людськи, а по уставу. І чим раніше потенційні порушники зрозуміють це, тим краще для себе, своїх колег та родичів», – заявив депутат із Татарстану Алмір Михеєв.

Подібна практика російських військових вкотре доводить, що серед мобілізованих громадян країни-терористки Російської Федерації процвітає п'янство.

Нагадаємо, після оголошення часткової мобілізації у Росії 21 вересня країну залишили кілька сотень тисяч жителів. Серед тих, хто втік від мобілізації чимало російських чиновників.

До слова, міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу відзвітував Путіну про стан часткової мобілізації в РФ і заявив, що на територію України відправили вже 82 тис. мобілізованих.

Путін на зустрічі з Шойгу заявив, що відправляти на передову потрібно лише добре підготовлених мобілізованих.

Як відомо, до середини жовтня в Росії могли мобілізувати щонайменше 492 тис. осіб. Екіпірування цих вояків мізерне, все спорядження росіяни мусять купувати самостійно. При цьому ставляться до них гірше, як до тварин: покидають напризволяще та кидають на смерть. Наприклад, мобілізовані з Тюменської області записали відеозвернення до влади. Чоловіки показали, що саме їм видали, перед тим, як відправити на війну. Варто відзначити, що в аптечці окупантів присутній лише бинт.