Ідуть у відпустку і не вертаються: як чиновники у РФ тікають від мобілізації

ЗМІ розповіли, на які хитрощі ідуть чиновники у РФ, аби уникнути мобілізації

У Росії працівники адмінустанов масово втікають за кордон, аби уникнути мобілізації

Після оголошення часткової мобілізації у Росії 21 вересня країну залишили кілька сотень тисяч жителів. Серед тих, хто втік від мобілізації чимало російських чиновників. Про це повідомляє російське видання «Верстка».

До втечі чиновників «спонукають» загиблі колеги, яких нещодавно мобілізували і відправили до України, і де за кілька днів ті загинули. Стали відомими випадки від'їзду співробітників Міносвіти, Міністерства цифрового розвитку, Центробанку.

За словами джерела, близького до московської мерії, там спостерігається «помітний відтік кадрів». Часто працівники мерій беруть відпустку і просто не повертаються. У деяких відділах адміністративних установ кількість працівників-чоловіків, які залишили Росію, становить 20-30% від усіх співробітників. Найбільше ухилянтів від російської мобілізації фіксують в департаментах ЖКГ, охорони здоров'я, освіти та інших. Це призвело до труднощів у роботі столичних відомств через відсутність потрібних фахівців.

Найчастіше російські чиновники драпають до країн колишнього СНД – Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, а також Киргизстану.

«Низовим» співробітникам мерій не надали вчасно обіцяну бронь, тому, як зазначає видання, вони найчастіше їдуть «у нікуди», не звільнившись і не сповістивши про це керівництво.

«Ось вони й біжать так, що п'яти виблискують. До смішного: їдуть, залишивши на робочому місці речі, не помивши чашку», – говорить співрозмовник.

Втім, деяких працівників мерій та уряду встигли мобілізувати, включаючи керівний склад відділів, а деякі установи втратили до половини своїх співробітників. Все це викликає паніку у співробітників цих установ, тому вони й побігли, робота деінде стала, бо немає кому працювати.

Раніше про масовий від'їзд із країни співробітників московської мерії написав у своєму телеграм-каналі журналіст Роман Супер.

«Доброзичливці з уряду Москви повідомляють: «У нас масовий результат – співробітники йдуть, залишаючи записки в тумбочках. Айтішники, рекламники, маркетологи, піарники, та й прості держслужбовці. Реально масовий результат», – повідомив він.

Ще більше виїхало людей за кордон з числа працівників підвідомчих установ федеральних міністерств, зазначає видання.

«У нас кілька відділів, де більшість чоловіків, просто повністю знялися та поїхали, хлопці зрозуміли, що тут за ними можуть прийти [з військкомату] будь-якої хвилини, а якщо їхати разом, то можна скоординуватися», — стверджує співробітник підвідомчої установи Мінтрансу.

Також відомо, що закладам заборонили переходити на віддалений формат роботи, щоб працівники не втекли.

«У нашого керівництва взагалі заборона на переведення людей на віддалення зараз, щоб не бігли, – всі все розуміють, кому і навіщо зараз потрібні відпустки. Я поїхав потихеньку і буду тут, доки начальство не помітить мою відсутність», – говорить один із співробітників апарату федерального уряду, який залишив країну.

Здебільшого за кордон вирушили «адміни», програмісти, представники інших IT-професій, серед яких традиційно багато чоловіків. Як і в мерії, це спричинило серйозні проблеми з організацією електронного документообігу. В одній із установ МОЗ масово звільнилися охоронці-чоловіки.

Нагадаємо, від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії.

За даними ЗМІ, до середини жовтня в Росії могли мобілізувати щонайменше 492 тис. осіб.

Екіпірування цих вояків мізерне, все спорядження росіяни мусять купувати самостійно. При цьому ставляться до них гірше, ніж до тварин: покидають напризволяще та кидають на смерть. Наприклад, мобілізовані з Тюменської області записали відеозвернення до влади. Чоловіки показали, що саме їм видали, перед тим, як відправити на війну. Варто відзначити, що в аптечці окупантів присутній лише бинт.

Також раніше повідомлялося, що мобілізовані із Пензенської області РФ поскаржилися, що їм видали радянську амуніцію приблизно 60-х років виробництва.