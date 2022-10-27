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Новини «могилізації». Чоловіків ловлять на прохідних, заводи лишаються без робітників 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Новини «могилізації». Чоловіків ловлять на прохідних, заводи лишаються без робітників 
Кремль поставив все на війну, тож промисловість лишається напризволяще
фото з соцмереж

В Уфі палають трансформатори, а російські депутати отримують вигоду від мобілізації 

У країні-терористці Росії триває так звана часткова мобілізація. Вочевидь, росіяни не дуже рвуться воювати, тож Кремль вигадливо вигадує нові способи «ощасливити» росіян повістками.

Орел

Орловські військкомати намагаються наздогнати план з мобілізації до 1 листопада, коли розпочнеться строковий призов. У зв'язку з цим, на місцеві виробництва військкомати надсилають величезну кількість повісток, що охоплюють до 50% співробітників, причому без розбору громадянства. 

Так, на завод з виробництва лінолеуму, де працює не більше 200 осіб (як чоловіків, так і жінок), прийшло 72 повістки. На завод з виробництва плитки – 930 повісток при 1700 співробітниках. Відтак робота підприємств фактично паралізуються: вони намагаються видавати повістки поступово, щоб миттєво не залишитися без співробітників.

Крім того, 26 жовтня масові облави на чоловіків пройшли в Іванові та ярославському Рибінську.

Повістки – на прохідній

У Ярославській області силовики перекрили виходи заводу, щоб роздавати повістки. На заводі «Газові турбіни» у Рибінську приблизно 20 поліцейських перекрили прохідну, де ловили молодих чоловіків та силоміць відводили їх до автобуса. Чоловіків відпускали лише після того, як вони отримають повістки під розписку.

Кому війна, а кому бонуси

Парламент Санкт-Петербурга дозволив дарувати з міського бюджету будь-які суми чиновникам та депутатам, які вирушають на окуповані території України. У законопроєкті такі подарунки було названо «несвідомими сумами з метою відшкодування додаткових витрат».

Палають електротрансформатори

В Уфі здійснено серію підпалів електротрансформаторів на головній залізничній магістралі. Протягом двох днів було здійснено вже п'ять підпалів. 

Тим часом промисловість у РФ теж відреагувала на масову «могилізацію». Росстат зафіксував падіння промисловості у Росії. Обвал в автопромі прискорився до 77%, випуск сталі впав на 9%, виробництво добрив – на 14%, деревообробка – на 20%, видобуток газу – на 26%. 

До слова, заступник керівника Росспівробітництва Дмитро Поліканов заявив, що росіяни, які проживають за межами країни-терористки Росії, фінансують окупантів, які воюють в Україні. Буцімто «допомогу» терористам для «спецоперації» надають «не тільки жителі Росії».

Нагадаємо, після оголошення так званої часткової мобілізації росіяни призовного віку масово атакували кордони і виїжджали з РФ. Тоді російська влада називала тих, хто не хотів стати гарматним м'ясом, «біженцями» і «дезертирами».  

Як відомо, до середини жовтня в Росії могли мобілізувати щонайменше 492 тис. осіб.

Екіпірування цих вояків мізерне, все спорядження росіяни мусять купувати самостійно. При цьому сталяться до них гірше, як до тварин: покидають напризволяще та кидають на смерть. Наприклад, мобілізовані з Тюменської області записали відеозвернення до влади. Чоловіки показали, що саме їм видали, перед тим, як відправити на війну. Варто відзначити, що в аптечці окупантів присутній лише бинт.

Також мобілізовані із Пензенської області РФ поскаржилися, що їм видали радянську амуніцію приблизно 60-х років виробництва.

«Бушлат старий, звичайні штани, плащ-намет радянська , радянський речмішок, натілка як із психіатричної лікарні, шапка 82 року, шкарпетки до колін, дві пари рукавичок, в яких стріляти неможливо, ватники напівгнилі», – розпаковує видане екіпірування вояка.  

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Теги: війна завод мобілізація промисловість робота росіяни росія

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