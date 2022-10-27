Новини «могилізації». Чоловіків ловлять на прохідних, заводи лишаються без робітників 

В Уфі палають трансформатори, а російські депутати отримують вигоду від мобілізації

У країні-терористці Росії триває так звана часткова мобілізація. Вочевидь, росіяни не дуже рвуться воювати, тож Кремль вигадливо вигадує нові способи «ощасливити» росіян повістками.

Орел

Орловські військкомати намагаються наздогнати план з мобілізації до 1 листопада, коли розпочнеться строковий призов. У зв'язку з цим, на місцеві виробництва військкомати надсилають величезну кількість повісток, що охоплюють до 50% співробітників, причому без розбору громадянства.

Так, на завод з виробництва лінолеуму, де працює не більше 200 осіб (як чоловіків, так і жінок), прийшло 72 повістки. На завод з виробництва плитки – 930 повісток при 1700 співробітниках. Відтак робота підприємств фактично паралізуються: вони намагаються видавати повістки поступово, щоб миттєво не залишитися без співробітників.

Крім того, 26 жовтня масові облави на чоловіків пройшли в Іванові та ярославському Рибінську.

Повістки – на прохідній

У Ярославській області силовики перекрили виходи заводу, щоб роздавати повістки. На заводі «Газові турбіни» у Рибінську приблизно 20 поліцейських перекрили прохідну, де ловили молодих чоловіків та силоміць відводили їх до автобуса. Чоловіків відпускали лише після того, як вони отримають повістки під розписку.

Кому війна, а кому бонуси

Парламент Санкт-Петербурга дозволив дарувати з міського бюджету будь-які суми чиновникам та депутатам, які вирушають на окуповані території України. У законопроєкті такі подарунки було названо «несвідомими сумами з метою відшкодування додаткових витрат».

Палають електротрансформатори

В Уфі здійснено серію підпалів електротрансформаторів на головній залізничній магістралі. Протягом двох днів було здійснено вже п'ять підпалів.

Тим часом промисловість у РФ теж відреагувала на масову «могилізацію». Росстат зафіксував падіння промисловості у Росії. Обвал в автопромі прискорився до 77%, випуск сталі впав на 9%, виробництво добрив – на 14%, деревообробка – на 20%, видобуток газу – на 26%.

До слова, заступник керівника Росспівробітництва Дмитро Поліканов заявив, що росіяни, які проживають за межами країни-терористки Росії, фінансують окупантів, які воюють в Україні. Буцімто «допомогу» терористам для «спецоперації» надають «не тільки жителі Росії».

Нагадаємо, після оголошення так званої часткової мобілізації росіяни призовного віку масово атакували кордони і виїжджали з РФ. Тоді російська влада називала тих, хто не хотів стати гарматним м'ясом, «біженцями» і «дезертирами».

Як відомо, до середини жовтня в Росії могли мобілізувати щонайменше 492 тис. осіб.

Екіпірування цих вояків мізерне, все спорядження росіяни мусять купувати самостійно. При цьому сталяться до них гірше, як до тварин: покидають напризволяще та кидають на смерть. Наприклад, мобілізовані з Тюменської області записали відеозвернення до влади. Чоловіки показали, що саме їм видали, перед тим, як відправити на війну. Варто відзначити, що в аптечці окупантів присутній лише бинт.

Також мобілізовані із Пензенської області РФ поскаржилися, що їм видали радянську амуніцію приблизно 60-х років виробництва.

«Бушлат старий, звичайні штани, плащ-намет радянська , радянський речмішок, натілка як із психіатричної лікарні, шапка 82 року, шкарпетки до колін, дві пари рукавичок, в яких стріляти неможливо, ватники напівгнилі», – розпаковує видане екіпірування вояка.