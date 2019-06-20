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    У світі

    Стратегічні бомбардувальники РФ зайшли в повітряний простір Японії

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    Стратегічні бомбардувальники РФ зайшли в повітряний простір Японії

    Росіяни заявили, що політ Ту-95МС відбувався над нейтральними водами

    Три стратегічних бомбардувальники РФ Ту-95МС щонайменше два рази порушили межі повітряного простору Японії в рамках польоту, який відбувався 20 червня.

    Про це повідомляє ресурс Defense Blog.

    Російські літаки пройшли в повітряному просторі над префектурою Окінава і над островом Хатідзе. У відповідь на це Повітряні сили самооборони Японії були підняті по тривозі для супроводження стратегічних бомбардувальників РФ.

    В російському оборонному відомстві заперечують факт порушення меж повітряного простору Японії. Проте в Міноборони РФ підтвердили, що бомбардувальники Ту-95МС супроводжували японські винищувачі.

    За твердженням російської сторони, політ, який тривав 14 годин, відбувався над нейтральними водами.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що має намір зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним під час самміту Великої двадцятки в японській Осаці.

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