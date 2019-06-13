Трамп підтвердив зустріч з Путіним на саміті Великої двадцятки



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Володимир Путін і Дональд Трамп

Саміт G20 має відбутися 28-29 червня в японській Осаці

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним під час самміту Великої двадцятки в японській Осаці.

Про це Трамп заявив, виступаючи перед журналістами у Білому домі, пише CBS News.

Трамп також додав, що має намір провести в Осаці зустріч з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Саміт G20 має відбутися 28-29 червня в японській Осаці.

Нагадаємо, у травні президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову, яка тривала понад годину, з російським президентом Володимиром Путіним.

Президенти США та Росії під час телефонної розмови обговорили Україну та переможця президентських виборів Володимира Зеленського.