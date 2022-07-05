Арестович спрогнозував розвиток війни

Радник Банкової вважає, що у армії РФ не вистачить сил, щоб взяти ще якесь українське місто

Взяття Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська було останнім успіхом російської армії на території України. Далі вони можуть окупувати хіба якесь невелике село. До Слов'янська і Краматорська у росіян не вистачить сил, щоб дійти. Про це сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час розмови з російським правозахисником та публіцистом Марком Фейгіним.

«Наступ у Луганській області – це останній успіх російської армії в Україні. Мається на увазі великий успіх. Село якесь можуть взяти. Я просто знаю, що твориться у військах Росії. Лисичанськ, Сєвєродонецьк і Рубіжне – це міста середньої величини. Вони їх брали 90 діб із великою кількість військових, втратили велику кількість людей. Ми з Лисичанська просто відступили. У Сєвєродонецьку вони ще півтори доби воювали з порожнім містом, у Лисичанську теж саме було дві доби. Де вони візьмуть оперативні резерви для того, що взяти ще одне місто? Хочуть взяти Слов'янськ і Краматорськ?», – сказав Арестович.

Нагадаємо, Арестович повідомив, скільки окупантів знищено в боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

«За нашими підрахунками, десь три бригади полягло і два-три танкові батальйони. Це десь тисяч сім, не менше, можливо, більше», – заявив Арестович.

Тим часом частина території Луганщини все ще під контролем ЗСУ.

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