Росія назвала шокуючу кількість дітей, яких викрала з України

Тільки за добу 22 тис. 412 осіб депортували до країни-окупантки

Військові РФ цинічно повідомили про «евакуацію» 365 тис. дітей з України

Понад 2,3 млн осіб, у тому числі майже 365 тис. дітей викрали і перевезли до Росії з кінця лютого з території України, так званих «ЛНР» і «ДНР» росіяни. Про це повідомили в Міноборони РФ, пишуть російські ЗМІ.

Тільки за минулу добу «евакуйовано» 22 тис. 412 осіб, у тому числі 3455 дітей.

«Всього з початку так званої «спеціальної військової операції» – 2 млн 313 тис.20 осіб, з яких 364 тис. 743 дитини (викрали і вивезли на територію РФ – ред.)», – сказав начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев.

Він заявив, що у суб'єктах РФ функціонує понад 9,5 тис. пунктів тимчасового розміщення для українських «біженців», яких силоміць вивозять у Росію.

Тим часом Росія готує поправки в законі для усиновлення дітей, викрадених із Донбасу.

Починаючи з 24 лютого, Росія вивезла з України, зокрема територій «ДНР» і «ЛНР», майже 1,1 млн осіб, включаючи майже 200 тисяч дітей.

Нагадаємо, російські чиновники запропонували створити так звані «табори» для вивчення мови окупанта. Вони будуть призначені для дітей, які погано володіють мовою країни-агресора та не можуть навчатися в російських школах.

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